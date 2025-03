dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Michael Fischer bleibt dpa-Kanzlerkorrespondent

Jörg Blank zum Chefkorrespondent Außen- und Sicherheitspolitik berufen

Berlin (ots)

Parallel zur Bildung der neuen Bundesregierung stellt die Deutsche Presse-Agentur die Weichen für ihre künftige bundespolitische Berichterstattung: Michael Fischer bleibt Kanzlerkorrespondent der größten deutschen Nachrichtenagentur. Der 55 Jahre alte Journalist hatte bereits in den vergangenen dreieinhalb Jahren über das Kanzleramt berichtet. Gleichzeitig beruft die dpa Jörg Blank (59) zum Chefkorrespondent für Außen- und Sicherheitspolitik. Blank bleibt daneben wie bisher auch für das Auswärtige Amt zuständig.

"Michael Fischer ist ein herausragender Politikberichterstatter mit exklusiven Verbindungen und tiefer Sachkenntnis der politischen Abläufe. Das hat er während der vergangenen Jahre als journalistischer Begleiter des Bundeskanzlers und der gescheiterten Ampelkoalition gezeigt und wird er jetzt in herausfordernden Zeiten mit einer neuen Regierungskonstellation beweisen", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann.

Gösmann ergänzt: "Die Weltpolitik erlebt derzeit eine tatsächliche Zeitenwende. Außen- und Sicherheitspolitik rücken ins Zentrum des politischen Handelns. Darauf reagieren wir mit einer Stärkung unserer Kompetenz auf diesem Feld. Jörg Blank ist einer der renommiertesten Berliner Journalisten mit exzellenten Kontakten in viele Bereiche der Außen- und Sicherheitspolitik, die er in seiner Rolle als Chefkorrespondent noch besser im Interesse unserer Kunden nutzen wird." Gemeinsam mit dem insgesamt 12-köpfigen Bundeskorrespondententeam würden Fischer und Blank ein konkurrenzlos gutes Produkt mit exklusiven Inhalten, rascher und verständlicher Einordnung und hoher Expertise bieten, so der dpa-Chefredakteur weiter.

Michael Fischer ist seit 2010 bei dpa. Vor seiner Zeit als Kanzlerkorrespondent berichtete er für dpa über Außen- und Verteidigungspolitik. Davor war er Kanzlerkorrespondent und stellvertretender Hauptstadtbüroleiter des deutschen Dienstes der Nachrichtenagentur Associated Press. Jörg Blank ist seit 33 Jahren bei dpa. Seit vielen Jahren ist er einer der prägenden Reporterköpfe der Agentur.

