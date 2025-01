dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Nicole Becker wird Leiterin des aktuellen dpa-Bilderdienstes

Berlin (ots)

Die dpa-Fotoredaktion erhält zum 1. Februar 2025 mit Nicole Becker (51) eine neue Leiterin. Bislang arbeitete Nicole Becker als Fotoredakteurin, häufig in der Rolle der Dienstleiterin, bei der Deutschen Presse-Agentur. Sie folgt an der Spitze der Fotoredaktion auf Peer Grimm, der künftig die technischen Prozesse von Deutschlands größter Nachrichtenagentur als Produktmanager Redaktionstechnologie vorantreibt. Becker unterstützt in ihrer Funktion die stellvertretende Chefredakteurin Silke Brüggemeier (50), die als Chefin Visuelles alle Bild- und Videoangebote und den Audiodienst der dpa steuert. Zur dpa-Fotoredaktion gehören 29 Redakteurinnen und Redakteure, die die Bilder von dpa-Fotografinnen und -Fotografen und 26 Partneragenturen verarbeiten.

dpa-Chefredakteur Sven Gösmann sagt: "Mit Nicole Becker kommt eine hervorragende Fotoredakteurin und veränderungsstarke Führungspersönlichkeit an die Spitze unseres aktuellen Bilderdienstes. Gemeinsam mit Silke Brüggemeier wird sie unsere visuellen Angebote weiter modernisieren und passgerecht für die Wünsche der dpa-Kunden entwickeln. Dabei bauen beide auf der großartigen Vorarbeit von Peer Grimm auf, der unsere Fotoredaktion in den vergangenen Jahren entschieden nach vorn gebracht hat."

Nicole Becker wurde in Sao Paulo geboren. Nach dem Abitur in Ratingen schloss sie ein Studium als Diplom-Bibliothekarin ab. 2005 stieß sie zur dpa und koordinierte seitdem etwa die dpa-Fotoberichterstattung im Sport.

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 140 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).

