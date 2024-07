Förderung der Alpwirtschaft: Regierung verlängert Alpungskostenbeitrag bis 2028

Vaduz (ots) - In Vaduz fand am Mittwoch, 10. Juli 2024 das jährliche Treffen des trilateralen Lenkungsausschusses FL.A.CH über die Zusammenarbeit bei den weiteren Entwicklungen des Eisenbahnwesens statt. An der Sitzung nahmen Vertreterinnen und Vertreter der zuständigen Behörden und Bahnunternehmen aus ...

mehr