Toto Wolff und Andreas Kroiss: Technologie und Leadership im Fokus

Landau/Isar

Das Mercedes-AMG PETRONAS Formel 1 Team und die Einhell Germany AG sind seit knapp zwei Jahren Partner: Die Einhell Germany AG unterstützt das Team als 'Official Tool Expert' mit seinen Akku-Geräten in der Königsklasse des Motorsports. Jetzt besuchte Teamchef und CEO Toto Wolff das Headquarter des international erfolgreichen Herstellers akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte. Mit seinem österreichischen Landsmann und Einhell-CEO Andreas Kroiss sowie den Einhell-Führungskräften diskutierte er über Themen wie Innovation, Technologie, sowie Leadership und Vision.

Gemeinsame Werte als Grundlage

Die Zusammenarbeit zwischen der beiden Marken geht längst weit über den reinen Produkteinsatz der Einhell Akku-Geräte in der Box des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams hinaus. Der Austausch über die Entwicklung technologischer Innovationen und Produkte, insbesondere im Bereich Elektronik, Batterietechnologie und Produktdesign, die sowohl im Motorsport als auch im Heimwerker- und Profisegment verwendet werden können, prägen die Zusammenarbeit. "Das Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team steht für höchste Qualität, maximale Leistung und Innovation - genau diese Werte teilen wir bei Einhell. Die Partnerschaft ist daher ein 'Perfect Match'", betonte Andreas Kroiss gegenüber den Führungskräften des Unternehmens. Toto Wolff führte dazu aus: "Ich sehe bei unseren Partnern, dass wir alle den gleichen Ehrgeiz haben, erfolgreich zu sein. Bereits bei unserem ersten Treffen war klar, dass es eine Übereinstimmung zwischen dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team und Einhell gibt. Das spüre ich auch persönlich beim Besuch hier im Einhell-Headquarter. Wir haben das gleiche Mindset und teilen gemeinsame Werte und das ist eine großartige Grundlage für unsere Partnerschaft."

Einblick in die Entwicklungs- und Designprozesse der Akku-Technologie

Während des Besuchs erhielt Toto Wolff Einblicke in die Entwicklungs- und Design-prozesse von Einhell sowie in die Innovationen im Bereich der Akku-Technologie Power X-Change. Mit dieser Plattform können bereits mehr als 300 Werkzeuge und Gartengeräte mit demselben Akku betrieben werden. Sie wird in den kommenden Jahren konsequent auf 450 Geräte ausgebaut. Der Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teamchef zeigte sich tief beeindruckt von der strategischen Weitsicht und den mutigen Entscheidungen des Unternehmens, die es Einhell ermöglicht haben, sich als international führender Hersteller akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte zu etablieren. "Was uns verbindet, ist zum einen die Technologie", betonte Toto Wolff. "Es geht sowohl Einhell als auch uns darum, Pionierarbeit zu leisten und in der jeweiligen Branche Maßstäbe zu setzen. Als verbindendes Element kommt zum anderen die Energie und die Entschlossenheit der Führungskräfte unserer Unternehmen hinzu."

Leistungsstark dank Stoppuhr

Toto Wolff gab auch einen Einblick in seine persönliche Motivation und die hohen Ansprüche an sich selbst. "Es gibt keine Ausreden - nur Leistung zählt. Man muss sich ständig verbessern, um als Erster ins Ziel zu kommen", so Wolff. Diese Mentalität spiegele sich in seinem Führungsstil wider: "Wir glauben fest daran, dass es wichtig ist, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, in seinem jeweiligen Bereich zu liefern. Wir definieren das Kernziel. Dann liegt es an allen, zusammenzuarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen." Wenn man einen Hightech Sport betreibt, geht es ums Detail. "Wir versuchen perfektionistisch zu sein, mit dem Wissen, dass die Perfektion nicht zu erreichen ist. Ich versuche meine ganze Energie einzubringen, um zu gewinnen", so der gebürtige Wiener. Der in Linz aufgewachsene Andreas Kroiss ergänzte, dass ein positives Mindset und der volle Fokus auf die wesentlichen Dinge entscheidend sind, um Druck und Stress zu bewältigen und sich gleichzeitig, wie im Motorsport, ständig zu verbessern. "Motivation kommt von innen und kann nicht von außen gegeben werden. Es ist wichtig, dass man selbst den Sinn in seiner Arbeit erkennt und versteht, wie man zur Zielerreichung beitragen kann", sagte Kroiss.

Die Bedeutung von Effizienz und Voraussicht

Die beiden CEO's diskutierten auch die Bedeutung von Effizienz und Voraussicht, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen in einer globalisierten und dynamischen Welt. Wolff betonte, dass die Kostenobergrenze in der Formel 1 das Geschäft noch komplexer gemacht hat, und der Aspekt Zeit zur wichtigsten Währung geworden ist. Effizienz ist in der Formel 1 ein immer wichtigeres Instrument, um als Team um den Sieg kämpfen zu können. "Im Motorsport lügt die Stoppuhr nie", sagte Toto Wolff in seiner Ansprache vor den Führungskräften. "Effizienz ist ein lebenswichtiger Balanceakt, der uns hilft, sowohl auf der Strecke als auch abseits der Strecke erfolgreich zu sein." Kroiss sprach über die Notwendigkeit, in einer globalisierten, sehr dynamischen Welt immer einen Schritt voraus zu denken. Das habe man bei Einhell durch den frühzeitigen Fokus auf die Akku-Technologie Power X-Change bewiesen. "Wir haben frühzeitig das Bedürfnis der Kunden nach kabelloser Freiheit erkannt und somit eine Vorreiterrolle im Akku-Bereich in der DIY-Branche eingenommen", so Kroiss weiter.

Fehler und Niederlagen als Lernchancen

Zum Thema Leadership betonten beide Manager die Bedeutung von Fehlern und Niederlagen als Lernchancen. Kroiss sagte: "Fehler und Niederlagen können passieren, aber man muss daraus lernen und darf sie nicht wiederholen. Mir ist es wichtig, selbst mit gutem Beispiel voranzugehen, um unser Team mitzureißen", so Einhell-CEO Andreas Kroiss. Toto Wolff sagte abschließend, dass der Erfolg eines Unternehmens von einer klaren Vision abhängt. "Einhell ist ein fantastisches Beispiel dafür. Ihr klares Bestreben, sich als Vorreiter im Bereich der Akku-Technolgie in ihrer Branche zu etablieren, ist ein Beleg für die Qualität und das Mindset, die man braucht, um langfristig erfolgreich zu sein", sagte Wolff abschließend.

