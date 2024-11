Rohde & Schwarz

Neuer Geschäftsführer bei Rohde & Schwarz

München (ots)

Seit 1. November ist Markus Fischer, bisher Leiter des Unternehmensbereichs Operations, neues Mitglied der Geschäftsführung von Rohde & Schwarz. Als Chief Operating Officer (COO) wird er mit Christian Leicher (CEO) und Andreas Pauly (CTO) den Konzern durch die aktuell herausfordernden Zeiten weiter auf Wachstumskurs führen.

Mit Markus Fischer verstärkt Rohde & Schwarz seine Konzernspitze erneut aus den eigenen Reihen. Seine Karriere im Technologiekonzern begann er 2011 als Leiter Corporate Material Sourcing am Headquarter in München. Nach einer weiteren Führungsfunktion bei der Rohde & Schwarz Messgerätebau GmbH in Memmingen übernahm er 2017 die Gesamtverantwortung für die Supply Chain des Konzerns. Im Juli 2020 wurde der heute 44-Jährige zum Executive Vice President Operations und damit zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

In dieser Rolle verantwortete Fischer neben Supply Chain und Einkauf auch die gesamte Fertigung von Rohde & Schwarz. Der Technologiekonzern produziert in insgesamt fünf eigenen Werken mit hoher Wertschöpfungstiefe. Fischer konzentrierte sich während seiner Tätigkeit vor allem darauf, Schlüsselfaktoren wie Effizienz, Flexibilität und Skalierbarkeit zu erhöhen. Damit sicherte sein Bereich nicht nur die Lieferfähigkeit in Zeiten unbeständiger Lieferketten. Er trug auch entscheidend zur Stabilität von Rohde & Schwarz bei.

Für Christian Leicher, Vorsitzender der Geschäftsführung und Chief Executive Officer (CEO), ist die Ernennung von Markus Fischer zum neuen Geschäftsführer der richtige Schritt: "Wir agieren seit einigen Jahren in einem wirtschaftlich und geopolitisch herausfordernden Umfeld. Für uns ist es daher essenziell, den Fokus auf Stabilität und Skalierbarkeit im gesamten Unternehmen zu richten. Dafür steht Markus Fischer. Gemeinsam werden wir den Konzern noch resilienter gegen äußere Einflussfaktoren aufstellen."

Fischer weiß das entgegengebrachte Vertrauen zu schätzen: "In den vergangenen Jahren konnte ich das Unternehmen, seine Lösungen und Kunden in ganzer Breite kennenlernen. Ich bin überzeugt, dass bei allem, was wir tun, der Kunde im Mittelpunkt stehen muss. Diese Maxime werde ich auch in meine neue Funktion einbringen. Ich freue mich darauf, mit meinen Geschäftsführungskollegen und der Belegschaft das Wachstum des Konzerns weiter zu sichern."

Als Chief Operating Officer verantwortet Markus Fischer weite Teile des operativen Geschäfts von Rohde & Schwarz. Andreas Pauly, der im Oktober 2023 als Chief Technology Officer Teil der Geschäftsführung wurde, behält seinen Schwerpunkt auf den Themen Innovation, Forschung und Entwicklung. Der geschäftsführende Gesellschafter Christian Leicher hat nach wie vor den Vorsitz der Geschäftsführung (CEO) inne.