Sepp Straka schlägt bei den Austrian Alpine Open 2026 in Kitzbühel - Tirol ab

Kitzbühel (ots)

Österreichs Golf-Superstar liefert seinen Fans das lang ersehnte Heimspiel

Österreichs größtes Golfturnier bekommt sein ultimatives Highlight: Sepp Straka, die aktuelle Nummer 15 der Weltrangliste, zweifacher Ryder-Cup-Sieger, vierfacher PGA-Tour-Champion und erfolgreichster österreichischer Golfer aller Zeiten, wird bei den Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel – Tirol abschlagen.

Das Turnier findet von 28. bis 31. Mai 2026 am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith statt und ist Teil der DP World Tour Race to Dubai 2026. Mit der erfreulichen Botschaft startet auch gleichzeitig der Ticketverkauf für das DP World Tour Event.

„Ich freue mich sehr, wieder nach Österreich zurückzukehren, um nach fünf Jahren wieder bei unseren nationalen Open zu spielen“, sagt Sepp Straka. „Es war großartig, das Event letztes Jahr wieder im Kalender der DP World Tour zu sehen, und ich bin glücklich, dass ich es 2026 in meinen Turnierplan aufnehmen kann. Es ist schon einige Jahre her, dass ich vor heimischem Publikum gespielt habe, und in dieser Zeit ist viel passiert. Es wird eine großartige Gelegenheit, meine Erfolge mit Familie, Freunden und Fans zu feiern – darauf freue ich mich riesig.“

Dass Sepp Straka 2026 in Kitzbühel abschlagen wird, ist dem unermüdlichen Einsatz des Veranstalterteams Golf Enterprises GmbH und den Verantwortlichen der DP World Tour zu

verdanken. Seit Monaten wurde mit höchster Professionalität und großem persönlichen Engagement daran gearbeitet, Österreichs Golfhelden in seine Heimat zurückzuholen. Edwin Weindorfer, CEO / Founder Emotion Group / Golf Enterprises: „Seit gut sechs Monaten arbeiten wir daran, Sepp zu unserem Turnier zu lotsen. In Salzburg hat es leider noch nicht geklappt – jetzt geht für uns ein Traum in Erfüllung. Sepp Straka wird ein Teil unserer Initiative, die Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel – Tirol zum Hahnenkamm des Sommers zu etablieren. Wir sind über alle Maßen stolz, den heimischen Golf- und Sportfans dieses Aushängeschild präsentieren zu dürfen. Mit dieser großartigen Neuigkeit starten wir den Ticketverkauf und erwarten uns, das großartige Ergebnis aus Altentann mit rund 18.000 Fans noch zu toppen.“

Nach der erfolgreichen Premiere im GC Gut Altentann 2025 im SalzburgerLand zieht das größte Golf-Event Österreichs 2026 planmäßig weiter nach Tirol. Dieser Schulterschluss war von Beginn an das Ziel, das auch Leo Bauernberger (GF SalzburgerLand) verfolgt hat. Bauernberger war eine der treibenden Kräfte der Rückkehr der DP World Tour nach Österreich: „Das großartige touristische Golf-Angebot in der österreichischen Alpinregion wird dank dieses DP World Tour Events weltweit in die Auslage gestellt. Wir freuen uns mit der Premiere im SalzburgerLand einen mehr als gelungenen Startschuss hingelegt zu haben, und ich gratuliere Kitzbühel und Tirol zu diesem unfassbaren Coup mit Sepp Straka. Das wird ein Highlight für alle Golffans in Österreich, Deutschland und der Schweiz.“

Mit großer Vorfreude blickt auch Mario Gerber, Tirols Wirtschafts- und Tourismuslandesrat den Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel – Tirol entgegen: „Dieses Event steht beispielhaft dafür, wie sportliche Spitzenleistungen, nachhaltige Tourismusentwicklung und wirtschaftliche Wertschöpfung Hand in Hand gehen können. Die Kombination aus sportlicher Leidenschaft, regionaler Identität und innovativem Eventmanagement macht die Austrian Alpine Open zu einem echten Aushängeschild für unser Land.“

Kitzbühel – Legendärste Sportstadt der Alpen

Mit der Rückkehr des größten heimischen Golf-Events untermauert Kitzbühel auch eindrucksvoll seinen Ruf als legendärste Sportstadt der Alpen. Neben den Hahnenkamm-Rennen und den Generali Open, wird nun auch dem Golfsport mit Stars wie Sepp Straka und Co. eine würdige Bühne bereitet. Dr. Christian Harisch, Obmann von Kitzbühel Tourismus: „Die Austrian Alpine Open als Teil der DP World Tour für Kitzbühel – dem Golfzentrum der Alpen – zu gewinnen, geht über ein sportliches Highlight hinaus. Es ist ein großartiges Statement für die Zukunft von Kitzbühel als alpine Ganzjahresdestination.“

Der Austragungsort der Austrian Alpine Open 2026, der Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, erstrahlt bereits Monate vor dem großen Heimspiel mit Sepp Straka in neuem Glanz. Mit komplett erneuerten Teeboxen, elegant modellierten, neuen Bunker-Areas und einem state-of-the-art Shortgame-Bereich präsentiert sich die Anlage als Bühne, die internationalen Ansprüchen gerecht wird – und zugleich die unverwechselbare alpine Handschrift Kitzbühels trägt.

Passend dazu präsentiert sich das Golfland Tirol als Partner des Events von seiner besten Seite: Mehr als 20 Golfclubs – darunter 16 Partneranlagen von „Golf Tirol“ – laden zu einer Reise durch die schönsten Landschaften des Landes ein. Zwischen majestätischen Gipfeln und sanften Tälern erwarten Golferinnen perfekt gepflegte Fairways und unvergleichliche Ausblicke. Die Golf Tirol Card öffnet die Tore zu 16 erstklassigen Anlagen und vereint das Beste, was Golf in den Alpen zu bieten hat – von der entspannten 9-Loch-Runde bis zum Championship-Kurs in spektakulärer Höhenlage.

Weitere Stimmen zum Event

Dr. Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus: „Wir sind sehr stolz und dankbar, dass die Austrian Alpine Open 2026 in Kitzbühel stattfinden werden. Für uns ist das eine wunderbare Bestätigung der großartigen Arbeit, die in unserer Region tagtäglich geleistet wird. Kitzbühel vereint sportliche Exzellenz und touristische Strahlkraft auf einzigartige Weise – ideale Voraussetzungen für ein Turnier dieser weltweiten Größenordnung. Dass mit Sepp Straka eine absolute Leitfigur des Golfsports mit dabei ist, ehrt und freut uns ganz besonders. Die Vielzahl an Anfragen und das enorme Interesse der Gäste zeigen, wie stark die Marke Kitzbühel wirkt. Unser Dank gilt auch dem Team vor Ort – der Platz wurde vom Head-Agronom der DP World Tour in hervorragendem Zustand beurteilt. Natürlich liegt noch viel Arbeit vor uns, doch wir nehmen diese Aufgabe mit großer Freude und Motivation an.“

Patricio Hetfleisch, Marketingleiter und Prokurist Tirol Werbung: „Die Austrian Alpine Open werden neben tollem Sport auch das exzellente Golfangebot in der Region sowie Tirols Landschaft in ein breites internationales Rampenlicht stellen. Schließlich zählt die DP World Tour zu den weltweit größten Turnierserien im Profigolfsport. Außerdem stärkt die Veranstaltung dank des Termins im Frühsommer die touristische Randzeit und unterstreicht damit unser Engagement für den Ganzjahrestourismus.“

Gerhard Frühling, Präsident des Österreichischen Golf-Verbands: „Die Austrian Alpine Open haben im vergangenen Jahr eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial im heimischen Golfsport steckt – sportlich, organisatorisch und emotional. Dass das Turnier 2026 nun in Kitzbühel seine Fortsetzung findet, ist Ausdruck jener Dynamik, die wir uns als Verband wünschen. Der Wechsel bringt neue Impulse, neue Partnerschaften und neue Möglichkeiten, um den Golfsport in Österreich weiter zu festigen. Wir sind überzeugt, dass Kitzbühel – mit seiner internationalen Strahlkraft und seiner Erfahrung als Gastgeber großer Sportveranstaltungen – die ideale Bühne bietet, um an die Erfolgsgeschichte anzuknüpfen.“

Ben Cowen, Chief Tournament and Operations Officer der DP World Tour: „Wir freuen uns sehr, für die Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel – Tirol zum herrlichen Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith zu kommen. Österreich hat uns in der Geschichte der DP World Tour einige magische Momente beschert, vor allem Anfang dieses Jahres, als wir Nicolai von Dellingshausen bei seinem ersten DP World Tour-Titelgewinn zusehen durften. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kitzbühel und allen Beteiligten, um auch 2026 wieder eine äußerst erfolgreiche Austragung der Austrian Alpine Open zu planen.“

Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel - Tirol

Turniertermin: 28. bis 31. Mai 2026

ProAm: 27. Mai 2026

Ort: Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Tirol

Tour: DP World Tour

Preisgeld: 2,75 Millionen US-Dollar

Website: www.austrianalpineopen.com

Alle Informationen zu Golf in Kitzbühel finden Sie unter golf.kitzbuehel.com

Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel - Tirol Jetzt Tickets kaufen!