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10 Jahre Elbphilharmonie Hamburg: spektakuläres Konzerthaus feiert seine Erfolgsgeschichte

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Hamburg (ots)

Die Eröffnung der Elbphilharmonie Hamburg jährt sich am 11. Januar 2027 zum zehnten Mal. Zum Start der großen Jubiläumssaison präsentiert das Konzerthaus erstmals zentrale Zahlen seiner Erfolgsgeschichte: Die jährlichen Besuche klassischer Konzerte in Hamburg haben sich seit der Eröffnung verdreifacht. 7,4 Millionen Menschen haben 6.400 Konzerte und Veranstaltungen in der Elbphilharmonie besucht, 29,5 Millionen kamen auf die Plaza, die öffentliche Aussichtsplattform in 37 Metern Höhe. Auch zehn Jahre nach der Eröffnung liegt die Auslastung im Großen Saal aktuell bei 96 Prozent:

Zehn Jahre nach ihrer Eröffnung ist die Elbphilharmonie zu einem Wahrzeichen Hamburgs und zu einer international etablierten Konzertadresse geworden. Ihre Wirkung reicht dabei weit über den Konzertsaal hinaus: Die Architektur, die öffentliche Plaza und ein Programm, das musikalische Exzellenz mit programmatischer Neugier verbindet, haben die Wahrnehmung Hamburgs als Kulturstadt verändert. Aus einem während der Bauzeit kontrovers diskutierten Projekt ist ein Konzerthaus geworden, das die Menschen in Hamburg ebenso begeistert wie Künstler:innen, Orchester und neugierige Besucher aus aller Welt.

Im Mittelpunkt steht dabei ein breit angelegtes musikalisches Profil: Neben dem klassischen Repertoire werden Jazz, außereuropäische Musiktraditionen, Pop, Elektronik und zeitgenössische Musik präsentiert. Die 130 Uraufführungen der vergangenen zehn Jahre unterstreichen den Anspruch, auch der Musik der Gegenwart Raum zu geben.

Wie facettenreich das künstlerische Profil ist, zeigt auch die Jubiläumssaison 2026/27: Sie bringt ab September sieben führende US-Orchester mit insgesamt 13 Konzerten nach Hamburg. Die Musikerin und Komponistin Rhiannon Giddens widmet sich in ihrem »Reflektor«-Festival den globalen Wurzeln US-amerikanischer Musikkultur, während »Elbphilharmonie Visions« zum dritten Mal aktuelle Orchestermusik in den Mittelpunkt stellt und mit einer Ausstellung des Schweizer Künstlers Zimoun im Kleinen Saal die Brücke zur zeitgenössischen Kunst schlägt.

Mehr zum Programm: www.elbphilharmonie.de.