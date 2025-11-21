LIDL Schweiz

Lidl Svizzera chiarisce la propria posizione: politica dei prezzi responsabile invece di guerra sui prezzi

Weinfelden (ots)

L'agricoltura svizzera è sotto pressione. Le recenti riduzioni dei prezzi del pane e della carne hanno spinto l'Unione Svizzera dei Contadini (USC) a rilasciare una critica presa di posizione. Lidl Svizzera prende molto sul serio le preoccupazioni dell'USC e dei produttori. Per questo motivo Lidl Svizzera rinuncia deliberatamente ad avviare riduzioni di prezzo ad effetto mediatico in queste categorie di prodotti sensibili.

Determinazione dei prezzi responsabile e lungimirante

L'impresa di commercio al dettaglio è consapevole del suo duplice ruolo: Lidl Svizzera è partner dell'agricoltura e allo stesso tempo garantisce i prezzi migliori alla propria clientela. Per non destabilizzare la produzione nazionale, Lidl Svizzera non avvia guerre sui prezzi in segmenti come quelli della carne o del pane, poiché ciò potrebbe avere effetti negativi a lungo termine sui processi di creazione del valore a monte e a valle. In risposta agli adeguamenti dei prezzi, come le recenti riduzioni per carne e pane da parte di un concorrente, Lidl Svizzera ha abbassato i suoi prezzi al fine di mantenere la promessa nei confronti della clientela e proporre la migliore offerta sul mercato. L'iniziativa non è nata da Lidl Svizzera.

Andreas Zufelde, Direttore Commerciale di Lidl Svizzera, spiega: "Nel settore del commercio al dettaglio gli adeguamenti dei prezzi sono all'ordine del giorno per rimanere competitivi. Il nostro obiettivo in qualità di discount è essere leader nei prezzi. Se i mercati delle materie prime si stabilizzano, come nel caso del cacao, noi abbassiamo immediatamente e in modo proattivo i prezzi di vendita. Per noi si tratta di una leadership equa e consapevole."

Lidl rafforza la filiera svizzera grazie a "Qualité Suisse"

Lidl Svizzera punta sul dialogo piuttosto che sullo scontro e mantiene stretti contatti con gli stakeholder della catena del valore. Come segno visibile di sostegno alla filiera svizzera, Lidl Svizzera promuove in particolare i prodotti con il marchio locale "Qualité Suisse". Qualité Suisse è attualmente il gruppo di prodotti in più rapida crescita nell'assortimento di Lidl. Questa crescita va direttamente a vantaggio degli agricoltori svizzeri e della produzione nazionale, dimostrando che prezzi equi per i produttori e offerte interessanti per i clienti sono in sinergia.

Nicholas Pennanen, CEO di Lidl Svizzera: "Ridurre la discussione ai meri prezzi segnati sugli scaffali è troppo semplicistico. La nostra strategia è una leadership dei prezzi condotta con responsabilità, che tiene conto dei segmenti sensibili dell'agricoltura, invece di scatenare guerre sui prezzi a sue spese. Siamo orgogliosi di essere un partner affidabile per i produttori svizzeri e di differenziarci nettamente dai concorrenti che aumentano inutilmente la pressione sull'agricoltura."