Lidl Schweiz: Historischer Tiefpreis bei Pasta-Zutaten

Eine Portion Pasta für einen Franken

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz unterstreicht seine Marktführerschaft im Tiefpreissegment: Der Detailhändler baut seine Tiefpreisstrategie weiter aus und senkt die Kosten für die Hauptzutaten eines Pastatellers auf ein historisches Niveau. Ab heute, Dienstag 7. Oktober 2025 können Kundinnen und Kunden eine Portion Pasta mit Qualitätsprodukten für nur einen Franken zubereiten.

Lidl Schweiz hat erneut als erster Detailhändler die Preise typischer Produkte für den täglichen Gebrauch gesenkt. Ab Dienstag, 7. Oktober 2025, sind die Hauptzutaten für einen Pastateller noch günstiger erhältlich.

Konkret bietet der Detailhändler verschiedene Pastasorten (Spaghetti, Penne rigate, Fusilli und Hörnli) für neu CHF 1.19 an. Die dazugehörige Tomatensauce wird auch günstiger. Eine Dose gehackte Tomaten (400g) kostet neu CHF 0.49 und eine Packung passierte Tomaten (500g) bietet der Lebensmittelhändler zum historischen Tiefpreis von CHF 0.65 an. Damit sind die passierten Tomaten bei Lidl zum tiefsten Preis erhältlich seit seinem Markteintritt in die Schweiz vor über 16 Jahren. Auch eine Packung italienischer Reibkäse ist neu 16% günstiger. Mit diesen Preissenkungen können Konsumentinnen und Konsumenten eine Portion Pasta mit Qualitätsprodukten für nur einen Franken zubereiten[1].

Die Preisoffensive von Lidl Schweiz hält seit rund zwei Monaten an und erstreckt sich über immer mehr Warengruppen. Nicholas Pennanen, CEO bei Lidl Schweiz, kommentiert die neue Preissenkung: "Der Pastateller ist so gut wie bei jedem Schweizer Haushalt auf dem Speiseplan. Dort setzen wir an und senken bei den Lieblingsprodukten unserer Kundschaft dauerhaft die Preise. Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten sehen wir es als unsere Kernaufgabe, Schweizer Familien konkret zu entlasten."

Lidl Schweiz fasst die Produkte seiner Preissenkungskampagne in dieser Übersicht zusammen:

https://corporate.lidl.ch/newsroom/pressreleases/2025/preissenkung-pasta

[1] Die Berechnung der Portion für CHF 1.00 basiert auf einer Hauptmahlzeit von 120g Pasta, 150g gehackten Tomaten und 5g Reibkäse.