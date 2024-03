LIDL Schweiz

Lidl Schweiz unterstützt zum vierten Mal die "Woche des Glücks"

Bild-Infos

Download

Weinfelden (ots)

Durch die Stiftung Theodora werden Kindern im Spital wertvolle Momente der Ablenkung geschenkt. Sogenannte "Traumdoktoren" besuchen die Kleinen im Spitalzimmer oder begleiten sie bei einer Operation und zaubern ihnen mit ihrem Besuch ein Lächeln. Bereits zum vierten Mal unterstützt Lidl Schweiz als Co-Partner die Social-Media-Kampagne "Woche des Glücks" der Stiftung.

Seit 1993 verfolgt die Stiftung Theodora das Ziel, den Alltag von Kindern in Spitälern und spezialisierten Institutionen mit Freude und Lachen zu erhellen. Heute organisiert und finanziert die gemeinnützige Stiftung wöchentlich den Besuch von 68 professionellen Künstlern in 32 Spitälern und 28 Institutionen für Kinder mit Behinderungen in der Schweiz. Bei rund 115'900 Kinderbesuchen in der ganzen Schweiz schenken die Theodora-Künstler jedes Jahr Lachen und Glücksmomente.

Lidl Schweiz unterstützt dieses lobenswerte Vorhaben und ist erneut Co-Partner der "Woche des Glücks". Ganz nach dem Motto "Verbreite Freude auf Social Media" kann man vom 20. bis 27. März jeden Tag ein neues Video auf den sozialen Netzwerken der Stiftung Theodora entdecken und mit den insgesamt 8 Videos so oft interagieren, wie man möchte. Jede Interaktion zählt!

Für jede Interaktion mit den Videos spenden die Partner der Kampagne an die Stiftung Theodora, um die fröhlichen Besuche der Traumdoktoren zu finanzieren. Traumdoktoren sind professionelle Künstlerinnen oder Künstler, die von der Stiftung Theodora nach konsequenten Richtlinien für die Arbeit im Spital und in spezialisierten Institutionen beauftragt und geschult werden. Weitere Informationen sind zu finden auf www.theodora.ch/glueck.

Auch Patrizia Hunziker, bei der Stiftung Theodora zuständig für die Betreuung von Unternehmen, freut sich über die erneute Zusammenarbeit: "Die Aktion war bereits in den letzten Jahren sehr erfolgreich! Lidl Schweiz hat viel dazu beigetragen. Dieses Jahr sind wir besonders gespannt auf die vielen Interaktionen".

Lidl Schweiz engagiert sich für soziale, nachhaltige Projekte und unterstützt Organisationen, Vereine, Schulen und Grossanlässe. Weitere Informationen zum Engagement der Lidl Schweiz können unter https://gesagt-getan.lidl.ch/de abgerufen werden.