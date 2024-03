LIDL Schweiz

Lidl Schweiz verlost Plätze für Einlaufkinder

Partnerschaft mit der UEFA EURO 2024

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Weinfelden (ots)

Lidl ist offizieller Partner der UEFA EURO 2024. Jetzt verlost Lidl Schweiz insgesamt 33 Plätze für die 3 Gruppenspiele der Nationalmannschaft und übernimmt alle Kosten für die Reise.

Mit dem Engagement als offizieller Partner der UEFA EURO 2024 setzt sich Lidl auf internationaler Ebene für eine aktive und gesunde Lebensweise ein. Dabei sollen Fairness, Chancengleichheit und Inklusion hervorgehoben werden - Werte, welche sowohl im Sport wie auch in der täglichen Zusammenarbeit bei Lidl gelebt werden. Gleichzeitig werden einmalige Erlebnisse geschaffen. Neben dem Lidl Kids Team verlost Lidl Freikarten inkl. Anreise und Übernachtung für diverse Spiele der UEFA EURO 2024. Diese Verlosung startet im Mai 2024.

Beim Turnier vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 spielen die besten Fussballmannschaften Europas in Deutschland um den Titel des Europameisters. Als offizieller Partner der UEFA EURO 2024 bietet Lidl länderübergreifend 1'100 Kindern die einmalige Chance, als offizielle Einlaufkinder dabei zu sein.

Auch Lidl Schweiz vergibt insgesamt 33 Plätze für die drei Gruppenspiele der Nationalmannschaft. Zwei der drei Lidl Kids Teams sind für die Lidl Kunden vorgesehen. Im Gewinnspiel in der Lidl Plus App haben 22 Eltern und Erziehungsberechtigte die Möglichkeit, einen Platz im Lidl Kids Team für ihr Kind im Alter zwischen 6 und 10 Jahren zu gewinnen. Die ausgewählten Kinder erwartet ein unvergessliches Erlebnis, einschliesslich eines abwechslungsreichen Programms vor Ort und natürlich des einzigartigen Moments, zusammen mit den besten Fussballern Europas auf dem Feld zu stehen und vor tausenden Fans einzulaufen. Lidl übernimmt alle Kosten für die Reise zur UEFA EURO 2024 in Deutschland für die glücklichen Gewinner und deren Begleitpersonen.

Die Teilnahme am Lidl Kids Team Gewinnspiel ist vom 11. März bis zum 14. April 2024 über die Lidl Plus App möglich. Auch die Mitarbeitenden von Lidl Schweiz profitieren von einem separaten Gewinnspiel nur für Mitarbeitende.

Das dritte Lidl Kids Team wird nämlich durch Kinder der Lidl Mitarbeitenden gestellt. Insgesamt 11 von ihnen haben die Möglichkeit, sich für ihr Kind einen Platz im Lidl Kids Team zu sichern.

Andreas Zufelde, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Schweiz sagt: "Es freut uns sehr, Teil eines Events zu sein, der nicht nur unsere Kundinnen und Kunden, sondern auch unsere Mitarbeitenden über die Landesgrenzen hinaus begeistert".