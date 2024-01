LIDL Schweiz

Lidl Schweiz startet Preisoffensive

Der Detailhändler investiert Millionenbetrag

Bild-Infos

Download

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz nimmt die finanziellen Sorgen der Schweizer Bevölkerung ernst und zeigt sich preisoffensiv: Der Detailhändler hat im vergangenen Jahr bereits bei über 600 Produkten den Preis reduziert. 2024 folgen nun weitere Preissenkungen. Des Weiteren übernimmt der Detailhändler ab dem 1. Januar 2024 die neu geltende Erhöhung der Mehrwertsteuersätze und trägt die Kosten selbst. Im Januar profitieren Kundinnen und Kunden zudem von der grössten Lidl Plus Aktion seit Einführung der App.

Zunehmende Lebenskosten beschäftigen Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten. Lidl Schweiz setzt deshalb ein Zeichen: Im vergangenen Jahr hat der Detailhändler bei über 600 Produkten die Preise um bis zu 45% gesenkt. Am flächendeckensten konnten Preise im Bereich Frischfisch gesenkt werden. Konkrete Beispiele für Preissenkungen sind: Rapsöl (1l) von 4.49 auf 3.49 CHF, Geschirrspülmittel (500ml) von 1.29 auf 0.95 CHF oder AAA Batterien (8 Stk.) von 4.79 auf 3.99 CHF. Im Jahr 2024 senkt Lidl Schweiz weiter konsequent Preise. Produkte wie Milchreis, Gesichtscreme, Salatmix, Snackoliven, Kräutertee und viele weitere wurden seit Jahresbeginn im Preis dauerhaft reduziert. Auch künftig gibt Lidl Schweiz Einkaufsvorteile an Kundinnen und Kunden weiter.

Ab dem 1. Januar 2024 steigen die Mehrwertsteuersätze in der Schweiz. Lebensmittel und weitere Güter des täglichen Bedarfs haben neu einen Steuersatz von 2.6 Prozent (bisher 2.5 Prozent), bei übrigen Produkten beträgt er neu 8.1 Prozent (bisher 7.7 Prozent). Der Detailhändler übernimmt den Differenzbetrag der Steuersatzerhöhung, gibt sie nicht an Kundinnen und Kunden weiter. Durch mehrere hundert Preissenkungen und Übernahme der Mehrwertsteuererhöhung investiert Lidl Schweiz bewusst einen zweistelligen Millionenbetrag. Nicholas Pennanen, CEO Lidl Schweiz: "Zurzeit haben wir den höchsten Kundenzuwachs im Schweizer stationären Handel. Mit der Investition in die Preise wollen wir diese Entwicklung fortführen. Gerade im Januarloch möchten wir unserer Kundschaft entgegenkommen und möglichst viele Neukunden und Marktanteile dazugewinnen."

Grösste Treue-Aktion aller Zeiten bei Lidl Plus

Im allseits bekannten Sparmonat Januar macht Lidl Schweiz eine der grössten Rabattaktionen seit Markteintritt. Unter dem Motto "5 ab 50" erhalten Lidl Plus Kundinnen und Kunden jeden Tag bei einem Einkaufswert ab 50 Franken einen Rabatt-Coupon von 5 Franken. Die Aktion dauert vom 1. bis 31. Januar 2024 und kann einmal pro Tag eingelöst werden. Der Schweizer Detailhändler möchte dem Januarloch entgegenwirken und schenkt mit dieser Aktion seiner Kundschaft Gutscheinwerte von über 100 Millionen Franken.