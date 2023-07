Heilpraktikerschule HPS GmbH

Die Heilpraktikerschule Luzern lädt alle Interessierten herzlich zum Grossen Schnuppertag ein, der am 16. September 2023 von 12.30 bis 17.15 Uhr stattfindet. Bei dieser Veranstaltung haben BesucherInnen die einzigartige Möglichkeit, den Beruf der NaturheilpraktikerIn hautnah zu erleben und dabei einiges gleich selber auszuprobieren.

Mit 20 Schnupperkursen, 17 Kurzreferaten und dem Methodenbummel bietet die Heilpraktikerschule Luzern einen umfassenden Einblick in verschiedene Naturheilkunde-Disziplinen. Von Ayurveda-Medizin über Kinesiologie bis hin zu Shiatsu und vielen anderen Methoden entdecken und erleben die TeilnehmerInnen die Vielfalt der Naturheilkunde. DozentInnen stehen bereit, um ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit den BesucherInnen zu teilen.

Der Grosse Schnuppertag richtet sich an alle, die an der Naturheilkunde interessiert sind. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, aber die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Daher wird eine vorherige Anmeldung über die Homepage der Heilpraktikerschule Luzern dringend empfohlen. Neu in diesem Jahr ist die Möglichkeit, die Kurzreferate auch im Livestream zu verfolgen, zum Beispiel von zuhause aus oder aus den Ferien - die Anmeldung dazu erfolgt ebenfalls über die Homepage.

Das Familienunternehmen eröffnet neue berufliche Möglichkeiten im Rahmen alternativmedizinischer, komplementärtherapeutischer und massagepraktischer Medizinalkonzepte. Dank eines breiten Kursangebotes und eines hochqualifizierten Teams von über 90 DozentInnen bereiten sich die StudentInnen auf ihre eidgenössischen Diplome und den eidgenössischen Fachausweis vor. Einstiegs-Module haben keine Voraussetzungen. Mehr zur Heilpraktikerschule Luzern und dem Kurs- und Ausbildungsangebot: www.heilpraktikerschule.ch