LIDL Schweiz

Lidl Schweiz lanciert erneute Spendenaktion für Armutsbetroffene

"A Lidl Help": Kooperation mit Tischlein deck dich

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz lanciert in Zusammenarbeit mit Tischlein deck dich die Spendenaktion "A Lidl Help" für Armutsbetroffene. Kunden können nach dem Prinzip "Kauf eins mehr" direkt über die Filialen Produkte an Tischlein deck dich spenden.

Die anhaltende Krise trifft gerade Armutsbetroffene schwer. Lidl Schweiz und Tischlein deck dich wollen Hilfe dort anbieten, wo sie am dringendsten benötigt wird. Durch ein eigens für die aktuelle Krise lanciertes Spendenkonzept können Kunden während der Weihnachtszeit über die Filialen Lebensmittel spenden. Lidl Schweiz verdoppelt den Spendenwert nach Abschluss der Aktion.

"A Lidl Help": schnell und einfach

Ohne grossen Aufwand können Kundinnen und Kunden in allen landesweit 160 Lidl-Filialen ab dem 6. Dezember insgesamt 6 verschiedene lang haltbare Artikel des täglichen Gebrauchs spenden. Dazu gehören: Tagliatelle, Langkornreis, Zahnpasten, Erdbeerkonfitüre, Würfelzucker und Ruchmehl.

Im Eingangsbereich sowie an den Kassen sind kleine Karten von den Artikeln erhältlich, die man an die Kasse mitnehmen kann, wo die Spende erfasst wird. So kann man spenden, ohne den Artikel an die Kasse nehmen zu müssen. Nach Ende der Aktion werden die Artikel an den Verein Tischlein deck dich übergeben, der die Produkte direkt an Armutsbetroffene weiterverteilt. Lidl Schweiz und Tischlein deck dich hoffen auf rege Teilnahme an der Aktion. "Armut ist auch in der Schweiz ein Problem. Diese Aktion ist eine tolle Möglichkeit, Menschen, die in Not geraten sind, mit einer kleinen Geste zu helfen", sagt Mina Dello Buono, Verantwortliche Kommunikation bei Tischlein deck dich.

Die Spendenaktion "A Lidl Help" läuft während der Adventszeit vom 6. Dezember bis zum 24. Dezember 2021 in allen 160 Schweizer Lidl-Filialen. Auch in diesem Jahr wird Lidl Schweiz den Spendenwert wieder verdoppeln.

Erfolgreiche Aktionen 2020

Lidl Schweiz führt die Spendenaktion bereits zum dritten Mal durch. In den ersten beiden Aktionen hatten Kundinnen und Kunden über 36'000 Produkte gespendet. Dank der Verdoppelung durch Lidl Schweiz konnten Artikel im Gesamtwert von über 117'300 Franken gespendet werden.