Sina Frei wird Markenbotschafterin von Lidl Schweiz

Partnerschaft mit Profi-Mountainbikerin

Weinfelden

Lidl Schweiz und die Zürcher Mountainbikerin Sina Frei gehen eine Partnerschaft ein. Der Detailhändler wird neuer Hauptsponsor der Profisportlerin und unterstützt sie in ihrer bereits sehr erfolgreichen Karriere.

Christian Stucki, René Schudel, Anita Buri und Samuel Giger. Alle diese bekannten Persönlichkeiten sind bereits für Lidl Schweiz als Markenbotschafter tätig. Neu in diesem illustren Kreis: die Zürcher Profi-Mountainbikerin Sina Frei. Ab sofort ist auch die 23-jährige Profisportlerin für Lidl Schweiz als Markenbotschafterin unterwegs und wird von Lidl Schweiz im Rahmen eines Sponsorings gefördert.

Ihre Passion für das Mountainbiking hat sie im 2009 entdeckt und ist seit 2017 als Profi unterwegs. In ihrer noch jungen Karriere konnte Sina Frei schon zahlreiche Erfolge feiern. Sina Frei ist bereits zweifache U23-Weltmeisterin und vierfache U23-Europameisterin. 2019 hat die Zürcherin aus Uetikon am See den Nachwuchspreis "SRF 3 Best Talent Sport" gewonnen. Für ihre Zukunft setzt sich Sina Frei hohe Ziele, wozu auch Olympia Gold in Paris 2024 gehört.

"Ich freue mich von einem sportbegeisterten Unternehmen wie Lidl Schweiz unterstützt zu werden", so Sina Frei. "Wir sind beide bestrebt, jeden Tag ein bisschen besser zu werden, und ich bin mir sicher, dass dieser Spirit auch im Rahmen unserer Zusammenarbeit spürbar sein wird."

Raphael Werner, Head of Marketing von Lidl Schweiz begrüsst Sina Frei herzlich: "Willkommen in unserer Lidl Family, Sina. Wir freuen uns auf spannende Projekte mit dir zusammen und sind stolz, dich unterstützen zu dürfen!"