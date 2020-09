LIDL Schweiz

Erneute Preissenkung für Schutzmasken bei Lidl Schweiz

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz senkt erneut seine Schutzmaskenpreise und bietet aktionsweise 50er Boxen Masken zum Preis von 9.90 Franken an. Die Aktion gilt ab Donnerstag 17.9. in allen landesweit 145 Filialen. Die Aktion gilt bis am 23.9. oder solange Vorrat.

Pressekontakt:

Medienstelle

Dunantstrasse 15

8570 Weinfelden

Tel.: +41 (0)71 627 82 00

E-Mail: media@lidl.ch

www.lidl.ch

www.facebook.com/lidlch

www.instagram.com/lidlch

linkedin.com/company/lidl-schweiz/