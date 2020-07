LIDL Schweiz

Lidl Schweiz bringt PET-Schuhe in die Filialen

Schuhe aus recycelten PET-Flaschen

Weinfelden (ots)

Ab dem heutigen Montag führt Lidl Schweiz erstmals einen Eigenmarken-Schuh in sein Sortiment ein, dessen textiles Obermaterial aus recyceltem Plastik besteht. 25 Prozent des recycelten Plastiks besteht aus alten Plastikflaschen, gesammelt in Küstenregionen in Asien. Mit den neuen Schuhen gelingt es Lidl Schweiz, gebrauchte PET Flaschen in qualitativ hochwertigen Schuhen einzusetzen und dabei Plastik, zum Teil aus der Umwelt gesammelt, wiederzuverwenden.

Lidl Schweiz ist sich seiner Verantwortung für Mensch und Umwelt bewusst und setzt im Rahmen seiner Plastikstrategie REset Plastic aktiv Massnahmen zur Plastikreduktion sowie zur Wiederverwendung von Plastik um. Lidl Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, alle Kunststoffverpackungen der Lidl Eigenmarken bis 2025 maximal recyclingfähig zu machen sowie 20 Prozent Plastik einzusparen. Darüber hinaus sollen durch den verstärkten Einsatz von Rezyklat, Wertstoffkreisläufe geschlossen werden. Ein weiteres Ziel von REset Plastic im Handlungsfeld REmove ist es, den Eintrag von Plastikabfällen in die Umwelt zu verhindern sowie Plastikabfälle aus der Umwelt zu entfernen und sie bestenfalls zurück in den Kunststoffkreislauf zu führen. Mit den neuen Schuhen vereint Lidl Schweiz die Handlungsfelder von REset Plastic und gibt sogenanntem Ocean Bound Plastik ein neues Leben in Form von qualitativ hochwertigen Produkten.

Die Herstellung

Als Ocean Bound Plastic wird Plastik bezeichnet, welches sich in der Umwelt, genauer gesagt an Stränden, in Küstenregionen oder in Wassernähe befindet und mit der Zeit durch die räumliche Nähe ins Meer gelangen könnte.

Gebrauchte PET Flaschen werden gepresst, gereinigt und geschreddert, um zu einem Recyclinggarn weiterverarbeitet zu werden. Das Recyclinggarn wird dann für die Herstellung von Schuhen (Obermaterial) eingesetzt. Das textile Obermaterial der Ocean Bound Plastic Schuhe besteht zu 100% aus solch einem Recyclinggarn. Der Schuh ist ab heute auf Aktionsbasis in allen 144 Lidl-Filialen für CHF 14.99 (Damen/Herren) und CHF 12.99 (Mädchen/Jungs) erhältlich.

Kontakt Lidl Schweiz:

Medienstelle

Dunantstrasse 15

8570 Weinfelden

Tel.: +41 (0)71 627 82 00

E-Mail: media@lidl.ch

www.lidl.ch

www.facebook.com/lidlch

www.instagram.com/lidlch