LIDL Schweiz

Ab sofort: Lidl Schweiz verkauft Delizio-kompatible Kaffekapseln

Erweiterung des Sortiments

Weinfelden (ots)

Ab sofort sind in allen landesweit 144 Lidl-Filialen Delizio-kompatible Kaffeekapseln erhältlich - und das zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Schweizer Markt. Die Kapseln für Delizio-Kaffeemaschinen ergänzen das bestehende Angebot des Kaffeekapselsortiments von Lidl Schweiz.

Delizio-Kapseln gehören zu den beliebtesten Kaffeekapseln in den Schweizer Haushalten und werden immer bekannter. Lidl Schweiz reagiert auf diese Entwicklung und bietet neu Delizio-kompatible Kaffeekapseln unter der Lidl-Eigenmarke "Bellarom" im Festsortiment an. Die Kapseln werden in den Sorten Lungo Crema, Lungo Forte, Espresso Classico und Ristretto italiano angeboten. Alle Produkte sind UTZ-zertifiziert. Lidl Schweiz bleibt seinem Versprechen des landesweit besten Preis-Leistungs-Verhältnisses treu und bietet die Kapseln zu unschlagbaren Lidl-Preisen an: Die günstigste Kapsel gibt es schon für weniger als 18 Rappen pro Stück. Lidl Schweiz startet das Angebot zudem mit einem 20 Prozent - Neueinführungspreis (ab. 9.Juli).

Die neuen Kapseln ergänzen das bisherige Angebot an Kaffeekapseln von Lidl Schweiz, die entweder Nespresso- oder Dolce Gusto-kompatibel sind.

