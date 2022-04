Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

NEU: Fairy Max Power - Unsere maximale Power für minimalen Aufwand beim Abwasch

Schwalbach (ots)

Fairy stellt die Welt der Handspülmittel buchstäblich auf den Kopf: Das Flaschendesign und der innovative Verschluss des neuen Fairy Max Power garantieren einfaches Dosieren und smarte Handhabung - und das bis zum letzten Tropfen. Die neue Formulierung macht das Leben darüber hinaus noch leichter und löst Fett auch in effektiv lauwarmem Spülwasser und ohne Einwirkzeit. Das ist maximale Power für minimalen Aufwand! Jetzt im Handel.

Unser Zuhause soll sauber und aufgeräumt sein - gerade jetzt, wo wir so viel in den eigenen vier Wänden sind. Für lästige Alltags-Pflichten wollen wir jedoch nach wie vor möglichst wenig Zeit aufbringen; Putzen, Spülen & Co. sollen schnell und unkompliziert gehen. Mit dem neuen Fairy Max Power geht Geschirrspülen mit der Hand ab jetzt noch smarter und effizienter: Dank intelligentem Design, durchdachtem Verschluss mit Auslaufschutz und einer verbesserten Leistung des Spülmittels. Fairy geht damit direkt auf die Verbraucherwünsche ein.

Innovative Lösung von Fairy

Die geniale, kopfstehende Flasche des Fairy Max Power macht das Dosieren bis zum letzten Tropfen denkbar einfach. Der innovative Verschluss ganz ohne Kappe ermöglicht eine einhändige Bedienung und sorgt dafür, dass nichts verschmiert. Das Spülmittel lässt sich mit leichtem Druck auf die Flasche ganz einfach dosieren. Das ist smartes Spülen - einfach und schnell, bis zum letzten Tropfen. Und weil es auch auf die inneren Werte ankommt, überzeugt Fairy Max Power mit einer neuen Formulierung, die eingebranntes Fett bis zu vier Mal effektiver entfernt. Das bedeutet: Bis zu vier Mal weniger Schrubben als mit nicht-konzentrierten Handelsmarken (bezieht sich auf 1-Liter-Flaschen mit empfohlener Dosierung von 4 ml auf 5 Liter Spülwasser oder mehr). Das Geschirr wird glänzend sauber - sogar bei energiesparend niedrigen Temperaturen.

Fairy löst Spül-Frust auf

Handspülmittel kann zu Frust bei der Hausarbeit führen, z.B. wenn ein Spülmittel nicht bis zum letzten Tropfen genutzt werden kann. Spülmittelreste, die in der Flasche bleiben, sind ebenso ein sichtbares Ärgernis wie verschmierte Verschlusskappen. Fairy Max Power löst diesen Spül-Frust mit der neuen kopfstehenden Flasche auf und garantiert, dass der Abwasch schnell und leicht von der Hand geht.

Die Vorteile des neuen Fairy Max Power auf einen Blick:

Intelligentes Flaschendesign für smartes Spülen vom ersten bis zum letzten Tropfen dank neuer kopfstehender Flasche

Neuer Verschluss mit Auslaufschutz macht das Dosieren noch einfacher

Verschluss kommt ohne separate Kappe aus, so dass Fairy Max Power immer unmittelbar einsatzbereit ist

Neue Formulierung für Fairy Max Power

Entfernt eingebranntes Fett bis zu vier Mal effektiver. Bis zu vier Mal weniger Schrubben als mit nicht-konzentrierten Handelsmarken (bezieht sich auf 1-Liter-Flaschen mit empfohlener Dosierung von 4ml/5ml oder mehr)

Hervorragende Leistung auch in lauwarmem Wasser (23° C) - spart Energie und verkleinert den CO2-Fußabdruck des Spülens

Flasche aus 100% recyceltem Kunststoff (außer Kappe & Etikett)

370ml, UVP: 1,99EUR*

*Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.