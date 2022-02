Dubai Police Academy

Weltweit erste Abschlussfeier mit Absolventen von drei Polizeiakademien auf der Expo 2020 Dubai

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

· S.H., der Herrscher von Dubai, nimmt zusammen mit hochrangigen Würdenträgern an der Zeremonie teil

· Die Veranstaltung verdeutlichte die wachsenden Strafverfolgungskapazitäten der VAE und ihr Engagement für die Sicherheit der Bevölkerung

· Die Veranstaltung war Zeuge der ersten Militärparade von weiblichen Offizieren im Nahen Osten

Auf der Expo 2020 in Dubai fand kürzlich die Abschlussfeier von 706 Polizeikadetten verschiedener Polizeischulen und -akademien in den VAE statt. An der Veranstaltung, die unter dem Motto „Graduation of the Fiftieth" (Abschluss des Fünfzigsten) anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Union der VAE stand, nahmen Seine Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, sowie weitere hochrangige Würdenträger teil.

Die vom Innenministerium ausgerichtete und von der Polizei von Dubai organisierte Veranstaltung betonte die zentrale Rolle der Polizeibeamten bei der Gewährleistung der Sicherheit von Bürgern, Einwohnern und Besuchern sowie bei der Unterstützung des Entwicklungsprozesses der VAE. Sie zeichnete die besten Absolventen der drei Polizeiakademien aus und bot verschiedene militärische Darbietungen vor dem Hintergrund einer schillernden Lichtshow.

An der Abschlussfeier nahmen Kadetten der Polizeihochschule von Abu Dhabi, der Polizeiakademie von Dubai und der Sharjah Police Science Academy teil, darunter auch zwei Gruppen von weiblichen Kadetten. Mehr als 10 % der diesjährigen Absolventen waren Frauen, und die Zeremonie zeichnete sich auch durch die erste Militärparade von weiblichen Offizieren im Nahen Osten aus.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde die erste Gruppe von Absolventen mit einem Bachelor-Abschluss in Polizeiwissenschaft und Kriminologie verabschiedet, ein Zeichen für das Engagement der nationalen Strafverfolgungsbehörden bei der Aufdeckung und Verhinderung von Straftaten und der Verbesserung der Abläufe. Außerdem nahmen an der Zeremonie Absolventen aus Saudi-Arabien, Bahrain, Oman, Jordanien, Palästina, den Komoren und Bosnien und Herzegowina teil, was zeigt, wie sehr die VAE darauf bedacht sind, die Zusammenarbeit ihrer Polizei mit Familien und Kindern zu verbessern, um die Sicherheit der Gemeinschaft zu gewährleisten.

Die VAE haben sich zum Ziel gesetzt, der sicherste Ort der Welt zu werden, indem sie das Sicherheitsgefühl ihrer Bürger und Einwohner stärken und die höchsten Standards für Sicherheit, Notfallbereitschaft, Zuverlässigkeit der Polizeidienste und Verkehrssicherheit erreichen.

Die prominente Zeremonie wurde zum dritten Mal in Folge von dem in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Unternehmen „Memories Events Management" in Übereinstimmung mit den höchsten internationalen Standards bei der Organisation hochkarätiger globaler Veranstaltungen organisiert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1748039/Dubai_Police_Academy_Graduation.jpg