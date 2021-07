Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Procter & Gamble spendet 1 Million Euro für die Soforthilfe in der Unwetterkatastrophe

Schwalbach a.T. (ots)

Die Unwetterkatastrophe in Deutschland stellt viele Menschen und Familien vor existenzielle Nöte. Durch das Hochwasser sind Menschen ums Leben gekommen, Wohnungen und Häuser wurden zerstört und berufliche Existenzen sind gefährdet. Um die Rettungskräfte vor Ort und die Hilfsorganisationen zu unterstützen, spendet Procter & Gamble als Soforthilfe 1 Million Euro. Die Summe teilt sich in verschieden Einzelspenden auf.

Zum einen bietet das P&G Pampers Werk in Euskirchen notleidenden Menschen in der Region sichere Zufluchtsmöglichkeiten und Produktspenden. So können die Menschen vor Ort Hygieneprodukte wie Pampers, Always, Gillette, Pantene und Blend-a-med im Werk kostenlos abholen. Für Rettungskräfte wird rund um die Uhr gekocht und über 100 Betten bereitgestellt. Gleichzeitig haben die Beschäftigten in den anderen Standorten von P&G ein Spendenprogramm zur unbürokratischen Soforthilfe für die betroffenen Mitarbeiter, deren Familien und Nachbarn gestartet. P&G wird die eingesammelte Summe unternehmensseitig verdoppeln.

Desweiteren spendet P&G für verschiedene Initiativen und Hilfsorganisationen. Im Einzelnen gehen z.B. 100.000 Euro an "RTL Wir helfen Kindern" und 100.000 Euro an die "Aktion Deutschland hilft"; weitere Spenden gehen an das DRK Euskirchen sowie an die Feuerwehr Euskirchen.

Astrid Teckentrup, Geschäftsführerin P&G Deutschland, Österreich, Schweiz: "Das Ausmaß der Zerstörung durch die Unwetterkatastrophe und die Nachrichten aus den Regionen erfüllen alle bei uns im Unternehmen mit tiefer Betroffenheit. Gleichzeitig wollen wir den Menschen vor Ort in ihrer Not helfen und haben daher sofort ein umfangreiches Programm für die Nothilfe gestartet. Denn jetzt sind Menschlichkeit, enger Zusammenhalt und Solidarität wichtig. Gemeinsam werden wir alles dafür tun, die Menschen nach Kräften zu unterstützen."

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

Über #GemeinsamStärker

#GemeinsamStärker führt das Engagement von P&G für das Gemeinwohl in Corona-Zeiten aus dem Jahr 2020 fort. P&G ruft dazu auf, gemeinsam zu handeln und Zeichen des Guten zu setzen - für Nothilfe und Solidarität, gesellschaftliches Engagement, für Gleichstellung und für mehr Nachhaltigkeit. Konkret begleitet P&G insgesamt 21 Leitprojekte und unterstützt diese mit Spendengeldern. Diese Projekte werden jetzt ergänzt durch die Fluthilfe. P&G lädt alle Mitarbeiter*innen, Partner und Interessierte ein, als Teil der #GemeinsamStärker-Gemeinschaft selbst aktiv zu werden und durch individuelle Zeichen des Guten für mehr Mitmenschlichkeit im Alltag zu sorgen (www.for-me-online.de/gemeinsamstaerker).