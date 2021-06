Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

"PresentationGYM": Neues YouTube-Format für Studierende und Young Professionals bietet Expertenwissen für bessere Präsentationen

Schwalbach/Taunus (ots)

- Fit für Präsentationen: Jürgen Kohnen, Senior Director Category Management und Retail Innovation Sales bei P&G, gibt Studierenden und Young Professionals im "PresentationGYM" hilfreiche Tipps, die bei Präsentationen beachtet werden sollten - Auf Wunsch kann Experten-Feedback vom P&G-Präsentationsprofi eingeholt werden: Jürgen Kohnen nimmt sich die Zeit und analysiert eingesandte Vorträge

Informationen anschaulich zu machen und damit Menschen für eine Idee zu begeistern, gilt als eine der wichtigsten Fähigkeiten und Skills im Berufsleben. Das grundlegende Werkzeug sind inspirierende Präsentationen. Nicht allen fällt es leicht, vor einer Gruppe zu präsentieren. Jürgen Kohnen, Senior Director Category Management und Retail Innovation Sales bei Procter & Gamble (P&G) trainiert seit vielen Jahren junge Führungskräfte des Unternehmens im Bereich "Präsentation" und gilt seine Erfahrungen weiter. Auch in zahlreichen externen Vorträgen und Workshops vermittelt er wichtiges Wissen zu Präsentationstechniken an junge Talente. Jürgen Kohnens Mission: "The world deserves better presentations". Sein Wissen teilt er nun auch öffentlich bei YouTube auf seinem neuen Kanal "PresentationGYM".

Im "PresentationGYM" haben Studierende und Young Professionals aller Fachrichtungen die Möglichkeit, sich fit zu machen für bessere Präsentationen. In jedem neuen Video gibt er hilfreiche Tipps und wertvolle Unterstützung, analysiert mit Augenzwinkern Vorträge und Präsentationen prominenter Persönlichkeiten und erzählt interessante Anekdoten rund ums Präsentieren. Das Besondere: Studierende und Young Professionals können auch eigene Präsentationen und Vorträge einsenden. Jürgen Kohnen nimmt sich Zeit und gibt Tipps, was verbessert werden könnte.

Jürgen Kohnen: "Präsentationen sind aus unserem Geschäftsalltag nicht mehr wegzudenken. Trotzdem passiert es noch allzu oft, dass Vorträge schnell langweilig oder unübersichtlich auf andere wirken. Um erfolgreich zu präsentieren, ist eben nicht nur der Inhalt und das Layout einer Präsentation wichtig. Wesentlich ist auch, die Inhalte optimal zu vermitteln - und das lässt sich trainieren. Dann gelingt das Präsentieren beim nächsten Mal noch besser. Und eines steht fest: Freude beim Präsentieren überträgt sich automatisch auf die Zuhörer."Weitere Informationen auf www.presentationgym.com oder www.youtube.com/presentationgym

Über Procter & Gamble

