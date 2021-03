Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Zum 100. Geburtstag: Johanna König hat die Marke Ariel als Klementine über Jahrzehnte geprägt

Schwalbach (ots)

Die burschikose Klempnerin Klementine mit ihrer weißen Latzhose, dem karierten Hemd und der Schirmmütze zählt zu den bekanntesten Werbefiguren im deutschen Fernsehen und war viele Jahre das Gesicht der Waschmittelmarke Ariel. Der erste TV-Spot wurde 1968 gedreht. In den folgenden Jahren wurde Klementine zu einer der stilprägenden Werbeikonen der 1970er- und 1980er-Jahre. Am Samstag, 27. März 2021, wäre die Schauspielerin Johanna König, die jahrzehntelang Klementine verkörperte, 100 Jahre alt geworden.

Gemeinsam haben die bekannten Werbespots ihre seifenopernartige Handlung. Der erste Spot etwa spielte in einem Waschsalon, in dem eine Mitarbeiterin sich über ihre pingeligste Kundin beschwert, für die die Wäsche nie sauber genug sein kann - woraufhin Klementine ihr Ariel als Lösung empfiehlt. Klementine war es auch, die den bekannten Werbeslogan "Ariel wäscht nicht nur sauber, sondern rein" geprägt hat.

1983 folgte der zunächst letzte Werbespot für Klementine - woraufhin Johanna König sich wieder auf ihre Schauspielkarriere konzentrierte. Bereits mit neun Jahren hatte sie im Kinderballett auf der Bühne gestanden und wurde später als Tänzerin, Kabarettistin und Schauspielerin zum Star in Varietéprogrammen und großen Revuen. Insgesamt wirkte sie in mehr als 60 Spiel- und Fernsehfilmen mit - unter anderem an der Seite von Günter Pfitzmann in der Serie "Praxis Bülowbogen".

Die Fans haben Klementine vermisst

Körbeweise Fanpost gingen beim Ariel-Hersteller Procter & Gamble ein, als Klementine zwischen 1983 und 1993 nicht mehr in den Waschmittel-Spots auftrat. Von 1993 bis 1996 kehrte König dann in ihrer Rolle als Klementine zurück ins Fernsehen, diesmal ohne Latzhose. Mit einem lebenslangen Vertrag ausgestattet, den sie zu ihrem 79. Geburtstag im Jahr 2000 bekam, blieb Johanna König Ariel treu bis zu ihrem Tod am 3. März 2009. Das Ariel Team ist bis heute dankbar für die vielen gemeinsamen Jahre.

Ariel Waschmittel heute

An Klementines Versprechen, nicht nur sauber, sondern porentief rein zu waschen, fühlt sich die Marke Ariel bis heute gebunden. Ariel entwickelt seine Waschmittel konsequent weiter. Während Klementine noch mit Pulverwaschmittel gewaschen hat, sind die Ariel All-in-1 PODS die innovativste und nachhaltigste Waschmittel-Form. Mit Actilift + Power, einem leicht biologisch abbaubaren Reinigungsenzym, wirken die PODS in einem breiten Temperaturspektrum und garantieren damit auch bei energiesparenden, niedrigen Temperaturen eine tiefe Reinigung. Denn eine Waschladung, die bei 30 statt 40 °C gewaschen wird, spart bis zu 35 % der CO2-Emissionen.

Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema für Ariel. Ariel All-in-1 PODS sind das am meisten kompaktierte Waschmittel der Marke. Das führt zu Einsparungen bei der Verpackung - 50 % gegenüber Pulver und 20 % gegenüber Flüssigwaschmittel, im Fall der Standbodenbeutel sogar 75 % gegenüber Ariel Flüssigwaschmittel (jeweils pro Waschladung). Außerdem passen mit Ariel PODS mehr Waschladungen auf einen Lkw, wodurch weniger Lkw-Kilometer gefahren und CO2 eingespart wird. Ariel PODS werden mit 100 % Ökostrom produziert und sind bereits optimal vordosiert für eine volle 5-kg-Waschladung. Deshalb sind sie besonders einfach in der Anwendung - das Dosieren fällt weg, Überdosierung und Verschwendung werden verhindert. Aus Gründen der Nachhaltigkeit empfiehlt Ariel zudem, die Waschmaschine immer voll zu beladen.

