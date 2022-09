eToro

Trinkflation: Kosten für Bierproduktion in nur zwei Jahren um 62 Prozent gestiegen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Frankfurt am Main (ots)

Die Preisexplosion bei der Bierherstellung um 62 % übertrifft den 11,6-prozentigen Anstieg der Verbraucherpreise1 in Deutschland in den vergangenen zwei Jahren dramatisch. Das macht steigende Bierpreise hierzulande sehr wahrscheinlich.

Gerste und Malz verteuerten sich um 104 % und 87 %, der Benzinpreis um 138 %.

Die Social-Investing-Plattform eToro hat einen Bier-Index entwickelt, der sechs wichtige Spotpreise für die Bierherstellung und den Transport berücksichtigt

Der erstmals veröffentlichte Bier-Index der Social-Investing-Plattform eToro zeigt: Die Rohstoffkosten für die Bierproduktion, inklusive Verpackung und Transport, sind in den letzten zwei Jahren um 62 Prozent in die Höhe geschossen.

Die Preissteigerung übertrifft damit den 11,6-prozentigen Anstieg des deutschen Verbraucherpreisindexes (VPI) im gleichen Zeitraum1 dramatisch. Das legt nahe, dass auf Biertrinker:innen in den kommenden Monaten Mehrkosten zukommen könnten, da die Brauereien nach Möglichkeiten suchen, ihre Steigerungen auszugleichen.

Ukrainekrieg treibt Bierpreise in die Höhe

Der eToro Bier-Index (einfach gewichteter Index) basiert auf den aktuellen Spotpreisen eines Rohstoff-Korbs mit sechs Bestandteilen: Dazu gehören Weizen, Gerste, Reis, Malz, Aluminium (für Dosen) und Benzin (für Transport und Landwirtschaft). Seit dem 20. August 20202 ist der Bier-Index um 62 Prozent gestiegen, wobei der Ukraine-Krieg ein wesentlicher Preistreiber ist.

Ben Laidler, Global Market Analyst bei eToro: "Der durchschnittliche Preis für deutsches Lager- und Weizenbier hat in den letzten zwei Jahren3 um 9 % zugelegt und liegt damit drei Prozentpunkte hinter der allgemeinen Verbraucher-Inflation. Unser Bier-Index signalisiert jedoch, dass sich hier ein Preisdruck zusammenbraut und kräftige Erhöhungen bevorstehen könnten."

"Das könnte ein unglückliches Timing sein, da in zwei Wochen das Oktoberfest und im November die Fußball-Weltmeisterschaft starten. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass hierzulande der Fiskus der größte Nutznießer von Preissteigerungen sein wird, wie es in vielen anderen Ländern des Kontinents der Fall ist. Deutschland hat mit nur 0,03 EUR pro 330-ml-Flasche die niedrigste Biersteuer in Europa. Das ist weniger als ein Zehntel des Niveaus von Großbritannien, wo die Steuer ein Drittel der Kosten für ein Pint Bier ausmacht."

Benzin, Gerste und Malz haben sich am meisten verteuert

Benzin, das für den Transport der Bierzutaten und des fertigen Produkts benötigt wird, verzeichnete den größten Preisanstieg im Bierkorb: Die Kosten dafür stiegen um 138 Prozent. Diese Zunahme ist vor allem auf den Krieg in der Ukraine und die eingeschränkte Lieferung von Rohöl aus Russland zurückzuführen.

Auch die Preise für Gerste und Malz sind in die Höhe geschnellt und haben sich im gleichen Zeitraum um 104 bzw. 87 Prozent erhöht. Die Preissteigerungen sind größtenteils auf kriegsbedingte Einflüsse zurückzuführen. Immerhin stammen bis zu 30 Prozent4 der weltweiten Gerstenexporte aus Russland und der Ukraine.

Reis ist der einzige Rohstoff im Bier-Index, dessen Preis in den vergangenen zwei Jahren gesunken ist und zwar um 1 Prozent. Das Getreide wird zusammen mit Gerstenmalz als Zusatzstoff verwendet, um das Bier aufzuhellen. Der stabile Preis ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass das Angebot seit 2007 regelmäßig die Nachfrage übersteigt, was zu großen Lagerbeständen geführt hat.5

(siehe Grafik eToro Bier Index)

______________________

1 DESTATIS

2bis 11.8.2022

3 DESTATIS

4 RABOBANK

5 Reispreise

Über die Daten:

Die Daten stammen von Refinitiv. Aluminium (99,7% LME Cash, US$/MT), Gerste (MPLS Terminalpreise, US$/Bushel), Benzin (Regular Unleaded, FOB NYH, US$/Gallone), Malz (2RS Average EU FOB Antwerp Crop, EUR/MT), Reis (Processed, US$/50KG), Weizen (No.2 Soft Red, US$/Bushel).

Die vollständigen Daten sind auf Anfrage erhältlich!

(siehe Grafik "Preis für jeden Rohstoff in der 3.Augustwoche für die letzten 5 Jahre")

Über eToro:

eToro ist eine Social-Investing-Plattform, die Menschen befähigt, ihr Wissen und ihren Wohlstand als Teil einer globalen Gemeinschaft erfolgreicher Anleger:innen zu vergrößern. eToro wurde 2007 mit der Vision gegründet, die globalen Märkte zu öffnen, damit jeder auf einfache und transparente Weise investieren kann. Heute ist eToro ein globales Netzwerk von mehr als 27 Millionen registrierten Nutzer:innen, die ihre Anlagestrategien mit der Community teilen; und jede:r kann den Ansätzen derjenigen folgen, die am erfolgreichsten waren. Aufgrund der Einfachheit können alle Nutzer:innen leicht Vermögenswerte kaufen, halten und verkaufen, ihr Portfolio in Echtzeit überwachen und Transaktionen durchführen, wann immer sie wollen.

EU-Haftungsausschluss:

eToro ist eine Multi-Asset-Investmentplattform. Der Wert Ihrer Anlagen kann steigen oder fallen. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.

Diese Mitteilung dient nur zu Informations- und Bildungszwecken und sollte nicht als Anlageberatung, persönliche Empfehlung oder als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten verstanden werden. Dieses Material wurde ohne Berücksichtigung der Anlageziele oder der finanziellen Situation eines bestimmten Empfängers bzw. einer bestimmten Empfängerin erstellt und entspricht nicht den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Förderung unabhängiger Forschung. Jegliche Verweise auf die vergangene oder zukünftige Performance eines Finanzinstruments, eines Index oder eines verpackten Anlageprodukts sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse und sollten auch nicht als solcher angesehen werden. eToro gibt keine Zusicherung und übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieser Veröffentlichung.