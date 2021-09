eToro

eToro lanciert DeFi-Portfolio und bietet Anlegern eine sofortige Diversifizierung in mehrere wichtige DeFi-Kryptoassets

London (ots/PRNewswire)

eToro, die globale Multi-Asset-Investmentplattform, hat heute ein DeFi-Portfolio aufgelegt, das Anlegern ein langfristiges Engagement in Schlüsselprojekte des DeFi-Ecosystems bietet und es ihnen ermöglicht, Teil einer der innovativsten Entwicklungen im Finanzbereich zu werden.

Dezentrale Finanzierung (DeFi) ist eine Bewegung, die darauf abzielt, traditionelle Finanzvermittler zu umgehen, indem Finanzdienstleistungen auf die Blockchain übertragen werden. Anstatt nur Transaktionen zu dezentralisieren (wie bei Bitcoin), zielt DeFi darauf ab, größere Teile der Finanzindustrie zu dezentralisieren. Dies wird durch Smart Contracts erreicht, d. h. durch Schnipsel von Computercode, die es ermöglichen, komplexe Überweisungen und Vereinbarungen auf der Blockchain durchzuführen, ohne dass die Genehmigung einer zentralen Behörde erforderlich ist.

Das DeFi-Portfolio von eToro umfasst elf DeFi-Kryptoassets: Ether (ETH), Uniswap (UNI), Chainlink (LINK), Aave (AAVE), Compound (COMP), Yearn.finance (YFI), Decentraland (MANA), Polygon (MATIC), Algorand (ALGO), Basic Attention Token (BAT) und Maker (MKR).

Dani Brinker, Leiter der Portfolio-Investitionen bei eToro, kommentiert: "DeFi ist eine der meistdiskutierten Innovationen in der Finanzwelt, mit Tausenden von neuen Kryptoassets, die in den letzten Monaten entstanden sind. Aber für Menschen, die nicht die Zeit haben, die Whitepaper zu jeder Anlage zu studieren, kann der Markt wie ein Minenfeld erscheinen. Indem wir eine Auswahl von Kryptoassets in einem DeFi CopyPortfolio zusammenfassen, übernehmen wir die schwere Arbeit und ermöglichen unseren Kunden, sich zu engagieren und das Risiko über eine Vielzahl von Kryptos zu streuen."

eToro Portfolios bieten Anlegern ein fertiges, vollständig zugeteiltes Engagement in verschiedenen Marktthemen. Die eToro Portfolios sind langfristige Anlagelösungen, die ein diversifiziertes Engagement ohne Verwaltungsgebühren bieten, indem sie mehrere Vermögenswerte nach einer definierten Methodik bündeln und einen passiven Investmentansatz verwenden.

"Die dezentrale Finanzierung ist eine Blockchain-basierte Form der Finanzierung, die sich nicht auf zentrale Finanzintermediäre wie Makler, Börsen oder Banken verlässt, um traditionelle Finanzinstrumente anzubieten, und stattdessen intelligente Verträge auf Blockchains nutzt", erklärt Brinker. "Sowohl Smart-Contract-Blockchains als auch eine Auswahl an führenden Protokollen sind im Portfolio enthalten, so dass Sie in jede Ecke von DeFi eintauchen können - von Uniswap bis Yearn und darüber hinaus - ohne stundenlange Recherchen anstellen zu müssen. Wir nutzen die einzigartige Position von eToro als Innovator im Kryptobereich, um diese Projekte zu überprüfen und die Zuteilung und die Methodik im weiteren Verlauf zu aktualisieren."

Die Erstinvestition beginnt bei $1.000, und die Anleger können auf Tools und Diagramme zugreifen, um die Leistung des Portfolios zu verfolgen, während der soziale Feed von eToro sie über die Entwicklungen im DeFi-Sektor auf dem Laufenden hält. DeFi ist eines von über sechzig Portfolios, die bei eToro erhältlich sind.

Hinweise an die Redaktion:

Klicken Sie hier für weitere Informationen zum Defi Portfolio.

Informationen zur eToro Group

eToro ist eine Multi-Asset-Investitionsplattform, die es Menschen ermöglicht, ihr Wissen und ihren Reichtum als Teil einer globalen Gemeinschaft erfolgreicher Investoren zu vergrößern. eToro wurde 2007 mit der Vision gegründet, die globalen Märkte zu öffnen, damit jeder auf einfache und transparente Weise handeln und investieren kann. Heute ist eToro eine globale Gemeinschaft von mehr als 23 Millionen registrierten Nutzern, die ihre Anlagestrategien mit anderen teilen; und jeder kann den Ansätzen derjenigen folgen, die am erfolgreichsten waren. Dank der Einfachheit der Plattform können die Nutzer problemlos Vermögenswerte kaufen, halten und verkaufen, ihr Portfolio in Echtzeit überwachen und Transaktionen durchführen, wann immer sie wollen.

Haftungsausschluss:

Investitionen in Kryptowährungen sind in einigen EU-Ländern und im Vereinigten Königreich nicht reguliert. Kein Verbraucherschutz. Ihr Kapital ist gefährdet.

eToro wird in Europa von der Cyprus Securities and Exchange Commission reguliert, in Großbritannien von der Financial Conduct Authority und in Australien von der Australian Securities and Investments Commission zugelassen und reguliert.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und darf nicht als Anlageberatung, persönliche Empfehlung oder als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten verstanden werden. Dieses Material wurde ohne Berücksichtigung der Anlageziele oder der finanziellen Situation eines bestimmten Empfängers erstellt und entspricht nicht den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Förderung unabhängiger Forschung. Jegliche Verweise auf die vergangene oder zukünftige Performance eines Finanzinstruments, eines Index oder eines verpackten Anlageprodukts sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse und sollten auch nicht als solcher angesehen werden. eToro gibt keine Zusicherung und übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieser Veröffentlichung.

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/520426/eToro_Logo.jpg