«unterwegs» – 20 Jahre Schweizerisches Literaturinstitut

Das Schweizerische Literaturinstitut feiert Jubiläum: Mit einem vielseitigen Programm am Hause und auf Tour in der Schweiz rahmt es sein zwanzigjähriges Bestehen und lädt Interessierte dazu ein, es neu oder nochmal kennenzulernen.

20 Jahre schreiben, 20 Jahre studieren, 20 Jahre Schweizerisches Literaturinstitut: Was 2006 als Pilotprojekt begann, hat heute seinen festen Platz in der Bildungs- und Literaturlandschaft Schweiz. Nach wie vor bietet es den schweizweit einzigen zweisprachigen Bachelor, der sich literarischem Schreiben widmet – und hat mit über 200 Absolvent*innen bereits zahlreiche Schreibende dabei begleitet, die Autor*innen und Literaturschaffenden zu werden, die sie heute sind.

Das soll gefeiert sein – doch weil etabliert sein nicht heisst festgefahren, feiert das Literaturinstitut unter dem Motto «unterwegs», und das wortwörtlich: mit verschiedensten Formaten, verteilt übers Jahr, in Biel und in der Schweiz.

Während am 19. September Workshops und Abendprogramm unter Beteiligung von Ehemaligen und Wegbegleiter*innen Gelegenheit geben, gemeinsam über aktuelle literarische Phänomene nachzudenken, in die Zukunft und zurückzuschauen, sich wiederzusehen oder kennenzulernen, anzustossen und Texten zu lauschen, laden die Ateliers unterwegs im Herbst und Frühling dazu ein, dem Literaturinstitut on the road zu begegnen – mit von Studierenden organisierten literarischen Interventionen, unter anderem bei den Literaturtagen Solothurn.

Über die anstehenden Events des Jubiläumsjahres informiert hkb.bfh.ch/sli . Die Teilnahme an jeglichen Veranstaltungen ist – teilweise mit begrenzter Platzzahl – frei. Wir freuen uns über alle Interessierten, die das Jubiläum nach Biel oder zu einem «Atelier unterwegs» bringt!

Leonie Achtnich, Leiterin des Schweizerischen Literaturinstituts

Über das Schweizerische Literaturinstitut: Am Schweizerischen Literaturinstitut entwickeln pro Jahr rund 15 Studierende ihre Schreibpraxis im Bachelor Literarisches Schreiben auf Deutsch und Französisch. Im Mentorat, in Schreibateliers und kritischen Lektürekursen erproben sie das Schreiben in aller Vielfalt von Wort, Schrift und Genre. Im Sinne der Transdisziplinarität fördert das Schweizerische Literaturinstitut als Teil der HKB den Austausch mit anderen Künsten. Eine Übersicht über alle Absolvent*innen des Literaturinstituts und deren Werke finden interessierte Lesende unter literaturinstitut.ch/publikationen.