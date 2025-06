Berner Fachhochschule (BFH)

Und jetzt: 12-mal Studienabschluss!

Abschluss und Höhepunkt des Studiums: Im Rahmen der Diplomabschlüsse der Hochschule der Künste Bern HKB präsentieren a m 19. Juni 2025 5 französisch- und 7 deutschsprachige Studierende Auszüge aus ihren literarischen Abschlussarbeiten. Diese konfrontieren uns mit Stoffen zwischen gestern und heute und zahlreichen Beziehungen am Wendepunkt. Bei zwei Lesungen um 19 und 21 Uhr ist am Schweizerischen Literaturinstitut davon zu hören.

Vom Dialog zur Prosa zu poetischer Sprache – die diesjährigen Lesungen entführen uns in Welten voller Seen, Badis, Taxis, Cowboys, seltsamer Kreaturen und hochaufragender Berge. Wir tauchen mit den Erzählstimmen ein in die Vergangenheit; was lange verborgen war, kehrt an die Oberfläche zurück. Es geht um Mord, um das Verhältnis zum eigenen Körper, um den Jura und um Familien, die zerbrechen oder sich neu erfinden. Identitäten wandeln sich, Antiheld*innen ergreifen das Wort und Gewissheiten geraten ins Wanken. Diese Texte, entstanden in drei Jahren des Lesens, Schreibens und fortwährenden Forschens nach der eigenen Stimme, zeugen vom Willen, über gewohnte Formen hinauszugehen. Sie stellen die Wirklichkeit infrage, verwischen die Grenzen zwischen Orten und Stimmen und entwerfen ebenso eigensinnige wie kraftvolle Kosmen.

Es lesen: Muriel Allan, Olivia Bernoulli, Alice Botelho, Hannah Brutschin, Angèle Cartier, Paula Duttweiler, Niki Grieser Díez, Thomas Haller, Caruã Nogueira dos Santos, Sélène, Ella Stürzenhofecker und Lina Weber.

Wieder und weiterlesen lassen sich die präsentierten Texte in der Bacheloranthologie 2025, die Auszüge aus den literarischen Abschlussarbeiten versammelt und an diesem Abend zu erhalten sein wird. Alternativ kann sie ab dem 20.6. auch per Mail an lit@hkb.bfh.ch bestellt oder auf literaturinstitut.ch als PDF durchblättert werden.

Die Lesungen aus den Abschlussarbeiten sind öffentlich; Eintritt frei, Kollekte zugunsten des Stipendienfonds, um Studierende in prekären finanziellen Verhältnissen zu unterstützen. Barbetrieb zwischen den Lesungen (cash only).

Wann und wo? 19.06.2025 | 19 – 23 Uhr Schweizerisches Literaturinstitut Rockhall IV Seevorstadt 99 2502 Biel Start Lesungen: 19 und 21 Uhr. Die Lesungen sind öffentlich, Eintritt frei.

Kontakt: Berner Fachhochschule | Hochschule der Künste Bern HKB Leonie Achtnich Leiterin des Schweizerischen Literaturinstituts leonie.achtnich@hkb.bfh.ch Tel. 031 848 66 95

Über das Schweizerische Literaturinstitut: Am Schweizerischen Literaturinstitut entwickeln pro Jahr rund 15 Studierende ihre Schreibpraxis im Bachelor Literarisches Schreiben auf Deutsch und Französisch. Im Eins-zu-Eins-Mentorat, in Schreibateliers und kritischen Lektürekursen erproben sie das Schreiben in aller Vielfalt von Wort, Schrift und Genre. Im Sinne der Transdisziplinarität fördert das Schweizerische Literaturinstitut als Teil der HKB den Austausch mit anderen Künsten (Musik, Theater, Fine Arts etc.).