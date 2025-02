Berner Fachhochschule (BFH)

Einladung: 3. Forum für Kreislaufwirtschaft Bern 2025

Bild-Infos

Download

Einladung zum 3. Forum Kreislaufwirtschaft Bern 2025

Kreislaufwirtschaft? – Kreislaufwirtschaft!

3. April 2025 | 09:00 - 15:15 Uhr | Westhalle Thun, 3600 Thun

Sehr geehrte Medienschaffende

Beim Recycling und der Mülltrennung ist die Schweiz inzwischen vorne dabei. Viele Produkte sind aber gar nicht so angedacht, dass sie sich mühelos wiederverwenden und recyceln lassen. Doch das muss nicht sein: Nachhaltige Geschäftsmodelle werden immer beliebter. Dennoch tun sich Unternehmen immer noch schwer, dies im eigenen Unternehmen zu implementieren.

Kreislaufwirtschaft in der Region Thun

Dafür wurde vor drei Jahren das Forum für Kreislaufwirtschaft Bern gegründet, das sich seither über eine breite Unterstützung freuen kann. Dieses Jahr wurde bewusst der Schritt in die Region gesucht: Am Forum werden in mehreren Break Out Sessions zahlreiche Use Cases vorgestellt sowie Wissen und Tipps ausgetauscht von der Finanzierung bis hin zu konkreten Lösungen in den Bereichen Food, Maschinenbau und Bauwirtschaft.

Ein wichtiges Thema wird auch der Einfluss der Kreislaufwirtschaft auf die regionale Entwicklung sein: Manuel Schweizer, CEO von Ocean Safe, wird exemplarisch aufzeigen, welchen Beitrag sein Unternehmen zur Kreislaufwirtschaft in der Textilindustrie leistet.

Den spannenden Abschluss bildet die Verleihung des Preises «Bern Upcycling Challenge»: Wer wird hier als Gewinner*in hervorgehen?

Wir würden uns über einen Beitrag im Vorfeld der Veranstaltung sehr freuen. Unsere Expert*innen stehen Ihnen aber auch am Tag selbst gerne zur Verfügung. Bitte melden Sie Ihren Wunsch gleich bei kommunikation.wirtschaft@bfh.ch an.

Berner Fachhochschule Wirtschaft - Kommunikation ___________________________________________________________ Brückenstrasse 73, CH-3005 Bern Telefon +41 31 848 34 00 kommunikation.wirtschaft@bfh.ch www.bfh.ch/wirtschaft www.bfh.ch/wirtschaft/newsletter