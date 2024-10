Matchday Nutrition GmbH

So unterscheidet sich MATCHDAY NUTRITION® von klassischen Fitness-Supplements

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Ob Hobbysportler oder Bundesligaprofi: Die richtige Ernährung spielt im Fußball eine entscheidende Rolle. Dennoch wissen gerade Amateurspieler oft nicht, wie sie ihre Leistungsfähigkeit voll ausschöpfen können. Genau hier setzen Stephan Berg und Felix von Zabiensky mit MATCHDAY NUTRITION® an: Mit ihren innovativen Nahrungsergänzungsmitteln haben sie eine Lösung geschaffen, mit deren Hilfe Hobby- und Profifußballer ihre Performance auf dem Spielfeld deutlich steigern können. Wie sich MATCHDAY NUTRITION® von klassischen Fitness-Supplements unterscheidet, erfahren Sie hier.

Fußball ist und bleibt die beliebteste Sportart in Deutschland: Statistiken zufolge verbringen mehrere Millionen Menschen ihre Freizeit bevorzugt auf dem Spielfeld. Der Großteil der Hobby- und Profifußballer weiß bereits, dass die Leistungsfähigkeit im Fußball eng mit der Ernährung verbunden ist. Besonders die Integration von Nahrungsergänzungsmitteln bietet hier einen entscheidenden Vorteil: Sie können das Trainingsergebnis optimieren und die Spielleistung verbessern. Doch trotz dieser Vorteile haben viele Fußballspieler - insbesondere im Amateurbereich - noch wenig Bewusstsein für die Bedeutung besserer Ernährungsgewohnheiten. Hinzu kommt, dass zahlreiche Snacks, Getränke und Ernährungslösungen im Fitness- und Sportbereich schlichtweg veraltet sind. "Den meisten Amateurfußballern ist nicht bewusst, dass es wissenschaftlich fundierte Alternativen zu klassischen Fitness-Supplements gibt, die wesentlich besser auf die speziellen Bedürfnisse von Fußballern abgestimmt sind", mahnt Stephan Berg, der gemeinsam mit Felix von Zabiensky MATCHDAY NUTRITION® ins Leben gerufen hat.

"Viele der klassischen Fitness-Supplements wie Proteinpulver oder Booster sind nicht für Fußballer geeignet, da sie einen anderen Nährstoffbedarf sowie eine unterschiedliche Belastungszeit im Vergleich zum Training im Fitnessstudio haben", fährt Felix von Zabiensky fort. "Die meisten Fußballspieler benötigen vor allem Kohlenhydrate, funktionale Aminosäuren und Elektrolyte für die intensive Belastung über mindestens 90 Minuten auf dem Fußballplatz." Genau hier setzen Stephan Berg und Felix von Zabiensky an: Mit MATCHDAY NUTRITION® haben sie einen Anlaufpunkt für Fußballspieler geschaffen, die auf der Suche nach wissenschaftlich fundierten Nahrungsergänzungsmitteln sind. Ihr innovatives Sortiment aus praktischen Riegeln, Pulvern und anderen Nahrungsergänzungsmitteln ist exakt auf die Bedürfnisse von Fußballern zugeschnitten. Durch eine speziell abgestimmte Nährstoffzusammensetzung sorgen die Produkte dafür, dass die Spieler in allen Phasen des Trainings und über die Dauer des Fußballspiels ihre maximale Leistungsfähigkeit erreichen können. Die Produkte wurden in enger Zusammenarbeit mit Ernährungswissenschaftlern entwickelt, wobei die Wirksamkeit der Inhaltsstoffe durch Studien belegt ist. Kein Wunder also, dass unzählige Fußballspieler, unter denen sich auch zahlreiche Profis der Ersten und Zweiten Bundesliga befinden, inzwischen auf MATCHDAY NUTRITION® setzen, um ihre langfristigen Leistungsziele zu erreichen.

Die Besonderheiten von MATCHDAY NUTRITION®

Im Gegensatz zum klassischen Fitnesstraining, bei dem der Fokus stark auf Protein für den Muskelaufbau liegt, benötigen Fußballer vor allem Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren und Kohlenhydrate. Der Grund: Im Fußball wechseln sich explosive Sprints mit intensiven Läufen ab. Hinzu kommt die lange Spieldauer von 90 Minuten. Im Vergleich dazu ist eine typische Fitnesseinheit mit kurzen Belastungsintervallen wesentlich weniger fordernd für den Körper. Zudem enthalten klassische Fitness-Supplements und Energy-Drinks meist nur geringe Mengen Koffein, dafür aber eine Menge unnötiger Zusatzstoffe.

Aus diesem Grund haben Stephan Berg und Felix von Zabiensky mit MATCHDAY NUTRITION® spezielle Produkte für Fußballer entwickelt - so zum Beispiel die Produktreihe BOOST, die darauf abzielt, die Laktatbildung zu reduzieren und die Muskelermüdung zu verhindern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fitness-Supplements, die meist zu viel einfachen Zucker enthalten und mit Koffein ergänzt werden, wird hier auf das Kohlenhydrat Isomaltulose gesetzt, das für eine lang anhaltende Energiezufuhr sorgt. Hinzu kommen Inhaltsstoffe wie Kreatin und Beta-Alanin, die die Explosivität, Schnellkraft und Ausdauer verbessern. Auf Farb- und Zusatzstoffe wurde bei der Entwicklung dagegen bewusst verzichtet. Ergänzend bietet MATCHDAY NUTRITION® die Produktreihe REFUEL an, deren Produkte nach dem Training oder Spiel eingenommen werden können, um die Regenerationszeit zu verkürzen. Ebenfalls beliebt ist die Produktreihe STRONG, die dank Inhaltsstoffen wie Kurkuma-, Weihrauch- und Pinienrindenextrakt die Muskeln, Gelenke und Bänder unterstützt.

Die Mission von MATCHDAY NUTRITION®

Die Riegel, Pulver und Nahrungsergänzungsmittel von MATCHDAY NUTRITION® sind aber nicht nur darauf ausgelegt, die Leistung von Fußballern zu optimieren - auch in der Anwendung sind sie äußerst praktisch. Sie sind in weniger als zehn Sekunden zubereitet und passen zudem ohne Probleme in jede Trainingstasche, was sie ideal für den Alltag von Sportlern macht. Mit über 15 verschiedenen Geschmacksrichtungen bietet MATCHDAY NUTRITION® zudem eine breite Auswahl, um den Vorlieben aller Kunden gerecht zu werden. Das Unternehmen verfolgt ein umfassendes 360-Grad-Ernährungskonzept, das die Ernährung vor, während und nach dem Training oder Spiel berücksichtigt, um die sportliche Leistung in allen Phasen zu maximieren. Ziel von MATCHDAY NUTRITION® ist es, die traditionellen Ernährungsgewohnheiten im Fußball zu hinterfragen und gesündere Alternativen zu klassischen Fitness-Supplements zu bieten.

"Wir sind davon überzeugt, dass unsere Produkte klassische Fitness-Supplements mit ihren kurzfristigen Effekten um Längen schlagen", betont Felix von Zabiensky. "Mit MATCHDAY NUTRITION® schließen wir die Lücke in der Fußballernährung. Unser Ziel ist es, die veralteten Ernährungsgewohnheiten, die jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehren, nachhaltig zu verändern - und stattdessen für eine wirklich leistungsoptimierte Ernährung zu sorgen. Dabei geht es uns im Besonderen darum, nicht nur die Bundesligaprofis, sondern auch die Hobbyfußballer anzusprechen, die in Sachen Ernährung natürlich viel weniger Unterstützung haben. Kurzum: Mit MATCHDAY NUTRITION® soll jeder Spieler sein volles Potenzial entfalten können."

Sie sind Fußballer und möchten mit Ihrer Ernährung Ihre Leistungsfähigkeit verbessern, um Ihr gesamtes Potenzial auf dem Platz abrufen zu können? Dann besuchen Sie jetzt den Online-Shop von MATCHDAY NUTRITION® und bestellen Sie Ihr exklusives Probierpaket!