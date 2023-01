Sany Group

Innovation, hohes Kosten-Leistungsverhältnis und erstklassiger Service - die Schlüssel zum globalen Erfolg von SANY

Xu Ming, Senior Vice President der SANY Group, („SANY"), ein weltweit führendes Unternehmen der High-End-Maschinenbau-Fertigungsindustrie, hat vor Kurzem eine Grundsatzrede vor Branchenführern in München gehalten und die drei Schlüsselfaktoren für den Erfolg des Unternehmens wiederholt: Das innovationsorientierte Wachstum von SANY, den Schwerpunkt auf die Kostenleistung von Projekten zu legen (und damit einen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt zu gewinnen), und sich auf den kundenorientierten Service zu konzentrieren.

In der Rede hob Xu den Erfolg von SANY in den letzten Jahren hervor, einschließlich eines 330-fachen Wachstums in den letzten zwei Jahrzehnten, in die Liste der Forbes Global 2000 aufgenommen worden zu sein, der Bau von zwei offiziell vom Netzwerk des Weltwirtschaftsforums, World Economic Forum's Global Lighthouse Network, zertifizierten Lighthouse Factorys (die derzeit die zwei einzigen in der globalen Schwerindustrie sind), sowie als eines der fünf besten Unternehmen Chinas und als eines der 80 innovativsten Unternehmen der Welt ausgezeichnet zu werden. Xu wies daraufhin auf einen der Hauptgründe für diesen Erfolg hin: der feste Glaube der Führung an Innovation und die dauerhafte FuE-Investition des Unternehmens, wobei das hochmoderne globale Forschungs- und Entwicklungszentrum für Baumaschinen von SANY in Kunshan, China, im Januar 2022 eröffnet wurde.

An die globalen Kunden und Händler von SANY übermittelte er die klare Botschaft, dass eine erstklassige Marke von Weltklasse sowohl markterprobte als auch bewährte Produktqualität und einen erschwinglichen Preis benötigt, von dem so viele Kunden wie möglich profitieren. „Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ist unser wichtigster Wettbewerbsvorteil", erklärte Xu, „Wir helfen unseren Kunden, mindestens 30 % ihrer Betriebskosten zu sparen."

In Bezug auf die Herausforderung, wie mit dem komplexen und variablen globalen Wirtschaftsumfeld in der Zeit nach der Epidemie umzugehen sei, sagte Xu: „Krisen sind oft voller Chancen und Herausforderungen. Wenn man Nullsummendenken anwendet, um die Krise zu betrachten, wäre das endgültige Gleichgewicht gleich Null, die Realität wird akzeptiert, und Änderungen sind die Wahl des Gewinners. Warum sollten wir diese Verlierer sein, und nicht die Gewinner?"

Für eine nachhaltige und kontinuierliche Entwicklung hat Xu zugesagt, dass SANY den Service immer als höchste Priorität bei der Schaffung eines maximierten Werts für die Kunden betrachtet: „Die Kunden von SANY sollten sich nie um den Service oder die Verfügbarkeit von Geräten Sorgen machen. Unsere gesamte Ausrüstung muss korrekt gewartet und gepflegt werden." Im vergangenen Jahr wurde weltweit neben dem regulären und konventionellen Wartungsservice für Maschinenausrüstung eine Service-Kampagne mit dem Namen „Green Action" gestartet, die einen kostenlosen Überholungsservice für ausgemusterte und vergessene Ausrüstung enthielt. Xu fügte außerdem hinzu, dass SANY weltweit acht regionale Logistikzentren für Ersatzteile eingerichtet hat, die bereit sind, dringende Bedürfnisse von Kunden auf der ganzen Welt zu erfüllen.

