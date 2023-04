Berner Fachhochschule (BFH)

Neuer MAS-Studiengang «Leadership in Innovation & Technology»

Die Berner Fachhochschule BFH bietet neu den Studiengang Master of Advanced Studies in Leadership in Innovation & Technology an. Die BFH lanciert mit diesem Angebot ein Weiterbildungsprogramm, das gleichermassen Kompetenzen in Leadership, Innovation und Technologie vermittelt und den Studierenden ein flexibles Studium mit individueller Karriereberatung bietet. Der Studiengang wird am BFH-Standort im Switzerland Innovation Park Biel/Bienne durchgeführt.

Innovation, Veränderung und die Anwendung neuer Technologien sind heutzutage Bestandteil des Arbeitslebens. Dies setzt voraus, dass Menschen, die ihre Projekte und Verantwortungsbereiche erfolgreich führen und weiterentwickeln wollen, sowohl über betriebswirtschaftliche wie auch technische Kenntnisse verfügen – da setzt die BFH an und lanciert den neuen MAS Leadership in Innovation & Technology (MAS LIT).

«Die Absolvierenden verfügen mit dem Erwerben von Kompetenzen in den Erfolgsdimensionen Leadership, Innovation und Technologie über die Grundlage, um in ihren Unternehmen neue Werte zu schaffen. Gleichzeitig schaffen sie sich mit dem Studienabschluss eine ideale Ausgangslage für eine Fach- und Linienkarriere», erklärt Bramwell Kaltenrieder, Studiengangsleiter des MAS LIT.

Das Zusammenspiel von Spezialisten- und Generalisten-Fähigkeiten ermöglicht es den Studierenden, in interdisziplinären, kreativen Teams mitzuwirken und diese zu führen – dies sowohl in traditionellen wie neuen Organisationsmodellen, in denen klassische Führungsaufgaben auf Teams und Rollen verteilt werden.

Hohe Flexibilität dank individueller Karriereberatung

Das neue Master-Studienprogramm spricht sowohl Personen mit einer Basisausbildung in IT/Technik als auch mit einem nicht-technischen Hintergrund an und richtet sich an Mitarbeitende aus KMUs sowie Grossunternehmen.

Der MAS LIT startet im April 2023, besteht aus vier Certificate of Advanced Studies (CAS) sowie der Master-Thesis und findet berufsbegleitend statt. Das Studium ist flexibel aufgebaut: Die Studierenden erhalten eine individuelle Karriereberatung, bei welcher ein persönlicher Lernpfad mit neuen Kompetenzen in Führung, BWL, Innovation und IT/Technologie resultiert.

Interdisziplinäre Weiterbildung auf Hochschulniveau in Biel/Bienne

Die Weiterbildungsangebote der Berner Fachhochschule in den Bereichen Technik und Informatik (BFH-TI) orientieren sich an den aktuellen Bedürfnissen der Wirtschaft und Gesellschaft. Sie tragen dem sich ständig verändernden und globalen Umfeld Rechnung. Die Weiterbildung der BFH-TI bietet eine interdisziplinäre Palette von rund 50 CAS-Modulen an, die zu verschiedenen MAS- und DAS-Studiengängen kombiniert werden können. Die thematischen Schwerpunkte sind Innovation, Management, Digital Health/Regulatory Affairs, Information Technology, Data Science, Digital Transformation, Cyber Security und Digital Forensics. Über 800 Studierende nehmen jährlich an Weiterbildungsprogrammen in diesen Themenfeldern teil. Seit Herbst 2022 werden die Weiterbildungsstudiengänge des Departements Technik und Informatik im Switzerland Innovation Park Biel/Bienne angeboten. Die Studierenden profitieren dort von idealen räumlichen Bedingungen sowie von breiten Netzwerk-Möglichkeiten.

Ausführliche Informationen zu den Weiterbildungsstudiengängen bietet die Webseite der BFH unter bfh.ch/ti/weiterbildung oder der Besuch einer Infoveranstaltung: bfh.ch/ti/de/themen/infoveranstaltungen-weiterbildung.

Mehr Informationen zum Studiengang: bfh.ch/mas-lit

Kontakt

Prof. Bramwell Kaltenrieder, Studiengangsleiter MAS Leadership in Innovation & Technology, Berner Fachhochschule, bramwell.kaltenrieder@bfh.ch, +41 32 321 63 57

Prof. Dr. Arno Schmidhauser, Leiter Weiterbildung, Berner Fachhochschule, Technik und Informatik, arno.schmidhauser@bfh.ch, +41 31 848 32 75

Sigrid Loosli, Kommunikationsspezialistin, Berner Fachhochschule, Technik und Informatik, sigrid.loosli @bfh.ch, +41 32 321 62 16

