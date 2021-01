Hilfsmittel für digitales Bauen

Berner Fachhochschule (BFH)

BIM wird 2021 zumindest in staatlichen Immobilienprojekten zur Pflicht. Doch wo setzen Unternehmen an, um die digitale Transformation erfolgreich in ihren Prozessen zu integrieren? Im Rahmen der Initiative Wald & Holz 4.0 hat die Berner Fachhochschule BFH Hilfsmittel erarbeitet, mittels derer Unternehmen sich Orientierung und Übersicht im digitalen Bauen verschaffen können.

Thomas Rohner, Institut für digitale Bau- und Holzindustrie IdBH, thomas.rohner@bfh.ch, +41 32 344 17 25

Vera Reid, Kommunikation/PR, Berner Fachhochschule, vera.reid@bfh.ch, +41 32 344 02 82

