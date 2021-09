Gruner+Jahr, Gala

Lisa Maria Potthoff: "Mein erster Kuss war grauselig"

Für jeden Menschen ist der erste Kuss eine bleibende Erinnerung - TV-Star Lisa Maria Potthoff, 43, denkt mit gemischten Gefühlen daran zurück. "Ich hatte eine feste Zahnspange und fand das Ganze grauselig", sagt sie in GALA (Heft 38/2021, ab heute im Handel). Und sie verrät noch eine persönliche Eigenart: "Als waschechte Berlinerin kann ich schimpfen wie ein Rohrspatz. Übrigens kann ich besser Bayerisch als Berlinerisch sprechen." Die Schauspielerin ist am 27. September in dem neuen ZDF-Krimi "Sarah Kohr - Stiller Tod" zu sehen.

