Marijke Amado: Mister Right sollte Humor haben

Sie ist dreifach geschieden, hat den Traum von einer neuen Partnerschaft aber nie aufgegeben. TV-Star Marijke Amado, 67, sagt diese Woche in GALA (Heft 26/2021, ab heute im Handel): "An die große Liebe glaube ich immer noch." Was ihr künftiger Partner mitbringen soll? "Humor! Der hilft ab 50 aufwärts besonders."

