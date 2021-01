Caprion Biosciences, Inc.

Caprion-HistoGeneX erweitert sein Angebot an histologischen Biomarkern durch den Zusammenschluss mit Mosaic Laboratories

Caprion-HistoGeneX, ein führender globaler Anbieter von Dienstleistungen für Auftragsforschungslabore, der von Arsenal Capital Partners ("Arsenal") unterstützt wird, gab heute die Übernahme von Mosaic Laboratories LLC ("Mosaic") bekannt, einem in Kalifornien ansässigen Unternehmen, das Histologie- und Immunhistochemie-Dienstleistungen für globale Pharmakunden anbietet. Die Übernahme von Mosaic stärkt die nordamerikanische Basis für die Entwicklung und den Einsatz der Histopathologie-Assays von Caprion-HistoGeneX, erweitert das Volumen der Pathologie-Dienstleistungen und festigt die Position des Unternehmens als weltweit führender Dienstleister für die Analyse von Histopathologie-Biomarkern für globale klinische Studien.

Mosaic ist ein Pionier in der Anwendung von Multiplex-Immunhistochemie mit spektraler Bildgebung. Für seine herausragenden Dienstleistungen bei der Entwicklung, Validierung und Implementierung von komplexen Immunhistochemie-, In-situ-Hybridisierungs- und FISH-Assays genießt Mosaic hohe Anerkennung und zählt zu den bekanntesten und umfassendsten Anbietern auf diesem Gebiet. Zu den Kernkompetenzen von Mosaic gehören Studiendesign, Assay-Entwicklung und -Einsatz, Dateninterpretation und Dienstleistungen zur Unterstützung der explorativen Biomarker-Analyse in präklinischen und klinischen Studienphasen, wodurch zeitnahe Entscheidungen für die Patientenauswahl ermöglicht werden.

"Wir freuen uns sehr, unsere Kräfte mit Caprion-HistoGeneX zu bündeln. Durch diese Partnerschaft wird es uns möglich, die Programme unserer Kunden weiter zu unterstützen und unsere bestehenden und zukünftigen Assays zur Unterstützung klinischer Studien zu globalisieren", so Chris Kerfoot und Lisa Dauffenbach, Mitbegründer und geschäftsführende Mitglieder von Mosaic.

"Der Zusammenschluss von Mosaic und Caprion-HistoGeneX stärkt unsere Führungsposition als globaler Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Präzisionsmedizin, der das gesamte Spektrum der Immunhistochemie, des Immunmonitorings, der Proteomik und der Genomik-Biomarker anbietet", erklärte Martin LeBlanc, CEO von Caprion-HistoGeneX. "Mosaics exzellente Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und dem Einsatz komplexer immunhistochemischer Assays wird uns helfen, den schnell wachsenden Bedarf unserer Kunden an histopathologischen Dienstleistungen in unserem globalen Netzwerk von Laboren in Nordamerika, Europa und Asien, einschließlich China, zu erfüllen."

"Der Zusammenschluss mit Mosaic spiegelt das Engagement von Arsenal wider, die Entwicklung und internationale Expansion von Caprion-HistoGeneX durch kontinuierliche Investitionen in ergänzende Kompetenzen, Dienstleistungen und geografische Abdeckung zu unterstützen. Außerdem festigt er die Führungsposition des Unternehmens in einem der am schnellsten wachsenden Bereiche der biopharmazeutischen Forschung und Entwicklung", erläuterte David Spaight, Executive Chairman von Caprion-HistoGeneX und Operating Partner von Arsenal.

In Verbindung mit dieser Transaktion und der kürzlich angekündigten Übernahme von Clinical Logistics Inc. plant Caprion-HistoGeneX außerdem, in den kommenden Wochen den neuen Firmennamen und die neue Markenidentität der neu zusammengeführten Einheit bekannt zu geben - sie werden die Vision und Positionierung als führender globaler Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Präzisionsmedizin widerspiegeln.

Kirkland & Ellis LLP fungierte als Rechtsberater für Caprion-HistoGeneX.

Intrepid Investment Bankers LLC fungierte als Finanzberater, und Davis Wright Tremaine LLP fungierte als Rechtsberater von Mosaic.

Über Caprion-HistoGeneX

Caprion-HistoGeneX ist ein führender Anbieter von spezialisierten Labordienstleistungen für die Präzisionsmedizin in der biopharmazeutischen Industrie. Mit seinen integrierten analytischen Plattformen in den Bereichen Immunologie, Histopathologie, Proteomik und Genomik sowie den damit verbundenen Dienstleistungen im Bereich der Probenentnahme und Logistik unterstützt Caprion-HistoGeneX den gesamten Zyklus der Medikamentenentwicklung, von der Entdeckung bis zur späten Phase der klinischen Studien. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über 9 Standorte in Kanada, USA, Belgien, Australien und China.

Weitere Informationen finden Sie unter www.caprion.com und www.histogenex.com

Über Mosaic Laboratories LLC

Mosaic ist führend in der Bereitstellung von präklinischen und klinischen Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie und hat Pionierarbeit im Bereich der multiplexen chromogenen Immunhistochemie unter Verwendung von multispektraler Bildgebung geleistet. Mosaic entwickelt proprietäre Assays, Gewebebanken und Software-Algorithmen zur Unterstützung der Datenanalyse. Durch die Nutzung dieser langjährigen und hochdifferenzierten Multiplex-IHC-Expertise hat sich Mosaic den Ruf erworben, die qualitativ hochwertigsten validierten Assays, anschauliche Multiplex-IHC-Bilder und eine schnelle Entwicklung und Implementierung neuer Assays zu bieten, unterstützt durch einen kompromisslosen Fokus seiner Dienstleistungen auf Geschwindigkeit, Agilität und Kundenservice. Das Unternehmen hat außerdem ein breiteres Angebot an zentralen Labordienstleistungen entwickelt, einschließlich Histologie, FISH und ISH.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.mosaiclabs.com

Über Arsenal Capital Partners

Arsenal ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen und Industrie spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 2000 hat Arsenal institutionelle Beteiligungsfonds in Höhe von 5,3 Mrd. US-Dollar eingeworben, mehr als 200 Plattform- und Add-on-Investitionen abgeschlossen und mehr als 30 Realisierungen erzielt. Arsenal investiert in Branchen, in denen das Unternehmen über umfangreiche Vorkenntnisse und Erfahrungen verfügt. Die Firma arbeitet mit Management-Teams zusammen, um strategisch wichtige Unternehmen mit führenden Marktpositionen, hohem Wachstum und hoher Wertschöpfung aufzubauen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.arsenalcapital.com.

