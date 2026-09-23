Messe Essen GmbH

Starkes internationales Interesse an Security Essen und EUDEX

Von Albanien bis Usbekistan - Gäste aus fast 90 Nationen

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Essen (ots)

Fachpublikum aus bislang 89 Nationen, internationale Delegationen und Unternehmen aus mehr als 40 Ländern: Die Security Essen und die neue Euro Defence Expo (EUDEX) bringen in dieser Woche Gäste aus zahlreichen Teilen der Welt in die Messe Essen. Besonders stark vertreten sind Besucher aus den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, Großbritannien, Polen, der Tschechischen Republik und Frankreich. Aber auch aus weiter entfernten Ländern wie Argentinien, der Ukraine, Singapur und Südkorea reisen Experten an, um sich grenzüberschreitend zu vernetzen und über neueste Sicherheits- und Verteidigungstechnologien zu informieren. Die Security Essen steht dabei für zivile Sicherheit, die erstmals stattfindende EUDEX für die Verteidigungsindustrie.

Die länderübergreifende Strahlkraft zeigte sich heute beim Internationalen Diplomatischen Forum im Rahmen der EUDEX: Hochrangige Gäste aus Diplomatie, Militär und Wirtschaft - darunter Konsuln, Verteidigungsattachés und Marinevertreter - kamen zum exklusiven Dialog zusammen. Angemeldet waren Vertreter aus der Ukraine, Kanada und der Türkei ebenso wie aus dem Senegal und Jordanien. Im Mittelpunkt des Forums stand die europäische Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit.

Bei einem Round Table, einem gemeinsamen Messerundgang und einem Networking Lunch tauschten sich die Teilnehmer mit Vertretern aus Diplomatie, Streitkräften und Industrie aus. Dr. Stefanie Babst, ehemalige stellvertretende NATO-Abteilungsleiterin; hielt eine Keynote zum Thema "Die Bedeutung der Diplomatie für die künftige Sicherheit Europas". Sie sagte: "Die EUDEX 2026 zeigt vor allem zwei Dinge: die beeindruckende militärische Innovationskraft Deutschlands und Europas und die erhöhte Verteidigungsbereitschaft Europas. Beide Aspekte sind von vitaler Bedeutung."

Tickets und Zutritt auf einen Blick

Security Essen und EUDEX sind noch bis Freitag für das Fachpublikum geöffnet. Tickets für die Security Essen und die Euro Defence Expo sind über die Ticketshops auf www.security-essen.de und www.eurodefenceexpo.de erhältlich. Das EUDEX-Ticket ermöglicht auch den Besuch der Security Essen. Wer die Euro Defence Expo besuchen möchte, muss sich jedoch zwingend vorab registrieren. Ein Ticket für die Security Essen allein berechtigt nicht zum Zutritt zur EUDEX.