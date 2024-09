Messe Essen GmbH

Security Essen: Die Leitmesse für Sicherheit feiert 50-jähriges Jubiläum

Über 500 Aussteller zeigen vom 17. bis 20. September in der Messe Essen ihre Neuheiten

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Das Thema Sicherheit ist aktueller denn je. Ob Cyberkriminalität, Einbruchsschutz, oder Zutrittskontrolle - der Bedarf in Industrie, Unternehmen und privaten Haushalten an individuellen und passgenauen Sicherheitslösungen steigt kontinuierlich. Als Leitmesse bringt die Security Essen die Sicherheitswirtschaft zusammen und zeigt vom 17. bis 20. September 2024 mit rund 500 Ausstellern die Innovationen und Weiterentwicklungen der Branche. Zugleich feiert sie ihr 50-jähriges Jubiläum. Was 1974 mit 105 Ausstellern und etwa 1.000 Besucher*innen begann, hat sich längst zu einer internationalen Erfolgsgeschichte entwickelt.

"Die Security Essen ist heute die umfassende Plattform und unverzichtbarer Treffpunkt der Sicherheitsbranche. Durch unsere kontinuierliche Weiterentwicklung bleibt sie stets am Puls der Zeit. Auch in diesem Jahr können sich die Besucherinnen und Besucher auf einige Neuheiten freuen", verrät Projektleiterin Julia Jacob:

Ihre Premiere feiert die erste Europäische Drohnen-Fachtagung , die am 19. und 20. September stattfindet. Sie wird innovative Einsatzmöglichkeiten und Sicherheitsaspekte im Umgang mit Drohnentechnologie beleuchten.

, die am 19. und 20. September stattfindet. Sie wird innovative Einsatzmöglichkeiten und Sicherheitsaspekte im Umgang mit Drohnentechnologie beleuchten. Spektakuläre Sprengstoff-Angriffe auf Geldinstitute haben in der Vergangenheit Schlagzeilen gemacht. Der neue Tag der Banken und Sparkassen am 19. September zeigt, wie sich die Einrichtungen schützen können.

am 19. September zeigt, wie sich die Einrichtungen schützen können. Erstmals findet die Verleihung der OSPAs auf der Security Essen statt. Mit den Outstanding Security Performance Awards werden am 18. September herausragende Leistungen von Unternehmen und Personen aus der Sicherheitsbranche ausgezeichnet.

Umfangreiche Neuheiten-Schau aus allen Bereichen der Sicherheitswirtschaft

Fachbesucher*innen aus aller Welt erwartet in den Messehallen ein umfangreiches Angebot. Aus 36 Nationen stammen die rund 500 Aussteller, die ihre Lösungen in diesen Themenbereichen präsentieren:

Zutritt/Mechatronik/Mechanik/Systeme

Perimeter

Brand/Einbruch/Systeme

Digital Networking Security

Dienstleistungen

Bevölkerungsschutz und zivile Verteidigung

Sonderschutzfahrzeuge

Video

Mit dabei sind sowohl Marktführer als auch Hidden Champions und Nischenplayer. Zugleich bietet die Security Essen frisch gegründeten Firmen die Möglichkeit, Kontakte in den weltweiten Markt zu knüpfen und Produkte made in Germany international bekannt zu machen und zu vermarkten. Am Gemeinschaftsstand "Young Innovators" zeigen Start-ups unter anderem, wie KI-Roboter Überwachungsaufgaben übernehmen, welche Möbel Justizvollzugsanstalten sicher und zugleich stylish aussehen lassen oder auch wie Nutzer*innen ihre Passwörter schützen können.

Wie stark der Bedarf an innovativen Lösungen in der Sicherheitsbranche ist, zeigen eindrucksvolle Marktdaten: Allein in Deutschland stieg der Umsatz von 2022 auf 2023 um über neun Prozent auf 31,27 Milliarden Euro.

Umfangreiches Rahmenprogramm rundet die Messe ab

Die Security Essen bietet mit speziellen Thementagen und hochkarätigen Fachvorträgen besonderen Mehrwert für alle Fachbesucher*innen. Neben der Drohnen-Fachtagung, dem Tag der Banken und Sparkassen und der OSPAS-Verleihung versprechen diese Veranstaltungen Extra-Input:

An junge Talente und Fachkräfte richtet sich der Tag der Aus- und Weiterbildung am 17. September. Zudem ehrt der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft BDSW an diesem Tag die besten Auszubildenden.

am 17. September. Zudem ehrt der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft BDSW an diesem Tag die besten Auszubildenden. Drängende Fragen der digitalen Sicherheit thematisiert die DNS Digital-Networking-Security-Konferenz am 17. und 18. September. Unter anderem gibt der Geheimdienst- und Kriminalanalyst Mark T. Hoffmann in seinem Vortrag "Profiling Hackers" Einblicke in die Psychologie der Cyberkriminalität.

am 17. und 18. September. Unter anderem gibt der Geheimdienst- und Kriminalanalyst Mark T. Hoffmann in seinem Vortrag "Profiling Hackers" Einblicke in die Psychologie der Cyberkriminalität. Auf dem security experts forum stehen an allen Messetagen Aussteller*innen und ihre Messeneuheiten auf der Bühne.

Partner der Thementage sind der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft BDSW, der internationale Verband der physischen Sicherheitsindustrie ESSA, die Confederation of European Security Services CoESS, Datakontext und kes. Die Vorträge finden direkt in den Messehallen statt und sind im Ticket bereits inkludiert.

Tickets online sichern

Die Security Essen wird vom 17. bis 20. September 2024 in der Messe Essen veranstaltet. Dienstag bis Donnerstag sind die Messehallen von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Freitag von 9 bis 16 Uhr. Tickets gibt es online zu einem Preis von 48 Euro.

Informationen zur Security Essen, dem Rahmenprogramm und Tickets unter: www.security-essen.de