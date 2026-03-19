Schweizerische Hirnliga

Prix de la recherche 2026 : toutes les schizophrénies ne se ressemblent pas

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Berne (ots)

Les gagnants du Prix de la recherche 2026 de la Ligue suisse pour le cerveau ont été désignés : il s'agit de Philipp Homan et de Wolfgang Omlor de l'Université de Zurich, qui sont récompensés pour leurs travaux dans le domaine de la schizophrénie.

Le Prix de la recherche 2026 de la Ligue suisse pour le cerveau, doté de 40 000 francs, a été attribué à Philipp Homan et Wolfgang Omlor. Les deux chercheurs ont eu le plaisir de recevoir cette distinction durant la Semaine du cerveau à Zurich.

Philipp Homan et Wolfgang Omlor concentrent leurs travaux sur la schizophrénie, une maladie mentale grave dont les symptômes les plus marquants sont des hallucinations, des délires et des troubles de la perception et de la pensée.

Jusqu'à 90 000 personnes concernées

En Suisse, on estime qu'environ 0,5 à 1 % de la population peut être touchée par la schizophrénie au cours de sa vie, ce qui représente 40 000 à 90 000 personnes. Les personnes concernées ne sont pas les seules à en souffrir, leurs proches aussi. C'est la raison pour laquelle il est d'autant plus important de mener des recherches plus approfondies sur cette maladie.

La complexité de la schizophrénie constitue un défi à cet égard. Deux personnes au diagnostic identique peuvent présenter des symptômes distincts. Elles peuvent par exemple souffrir de pensées qui surgissent brusquement, entendre des voix ou se retirer de la vie sociale. Il est intéressant de savoir si ces différences se manifestent également au niveau de la structure du cerveau.

Un traitement personnalisé plutôt que des moyennes

Les travaux de Philipp Homan et Wolfgang Omlor montrent que dans certains réseaux, la structure du cerveau varie effectivement beaucoup d'un patient à l'autre. L'étude souligne que dans la recherche neurologique, il est pertinent de ne pas s'appuyer uniquement sur des moyennes. Si l'on veut comprendre pourquoi les schizophrénies peuvent prendre des formes si distinctes, il faut aussi mesurer à quel point les personnes concernées présentent des différences sur le plan neurobiologique. Ainsi, elles peuvent recevoir un traitement personnalisé. Les résultats de Philipp Homan et Wolfgang Omlor offrent une base à cet égard, qui s'appuie sur de très grandes quantités de données.

Trouver le bon équilibre entre les caractéristiques générales et individuelles est un défi de taille dans la recherche sur le cerveau. La Ligue suisse pour le cerveau est donc heureuse de pouvoir soutenir les travaux de Philipp Homan et de Wolfgang Omlor avec ce prix de la recherche, et d'offrir de l'espoir aux personnes touchées ainsi qu'à leurs proches.