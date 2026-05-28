SRG SSR

Optimierung der SRG-Standorte: RTS-Turm in Genf verkauft

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Bern (ots)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Heute wurde in Genf der Verkauf der Liegenschaft "La Tour RTS" und damit der Beginn eines neuen Kapitels für den historischen Standort besiegelt. Die SRG als Verkäuferin und künftige Hauptmieterin sowie die Käuferin, die Hans-Wilsdorf-Stiftung, ermöglichen die Entstehung eines Ortes der Begegnung zwischen öffentlichen und privaten Medien, Forschung sowie Bürgerinitiativen. Der Impuls dafür kam vom Kanton Genf, dem Eigentümer des Grundstücks. Die Parteien haben sich auf einen Verkaufspreis von 150 Mio. Franken geeinigt.

Die SRG befindet sich mit "Enavant" in einem grundlegenden Transformationsprozess. Sie treibt diesen mit aller Kraft voran, passt in den nächsten drei Jahren ihre internen Strukturen an, schärft das Angebot und wird digitaler. Zudem muss die SRG bis 2029 einschneidende Sparmassnahmen umsetzen, unter anderem weil der Bundesrat eine Reduktion der Medienabgabe beschlossen hat. Um das Programm und die Mitarbeiter:innen möglichst zu schützen und weil durch die digitale Transformation die Produktions- und Arbeitsabläufe neu gestaltet werden können, strebt die SRG auch Einsparungen bei den Gebäuden und der Infrastruktur an. Mit einer konsequenten Immobilienstrategie optimiert die SRG die Standorte, reduziert Flächen und senkt damit die Kosten.

RTS bleibt in Genf beheimatet

In diesem Zusammenhang hat RTS bereits den Standort in Lausanne (La Sallaz) mit einem modernen Produktionsstandort auf dem Campus der EPFL in Ecublens ersetzt. Dieser orientiert sich an den multimedialen Produktionsabläufen und den sich wandelnden Ansprüchen des Publikums und wird aktuell schrittweise in Betrieb genommen. Am Wochenende vom 30. bis 31. Mai erhält die Öffentlichkeit die Gelegenheit, den neuen Arbeitsort zu entdecken (Medienmitteilung). Lausanne-Ecublens wurde gemäss der Immobilienstrategie der SRG vollständig durch den Verkauf alter Gebäude finanziert. Der Verkauf des Turms in Genf hat damit nichts zu tun.

RTS wird als Mieterin des Turms weiterhin in Genf präsent sein. An diesem Standort investiert RTS in ein neues Videoproduktionszentrum, in welchem die digitale Transformation vorangetrieben wird. Aus diesem Grund arbeiten in Genf dieselben Teams wie bisher - mit Ausnahme der Redaktionen Aktualität und Sport, die nach Ecublens umziehen.

Eine Vision für den Turm

Der Impuls zum Verkauf der Immobilie zwischen der SRG und der Hans-Wilsdorf-Stiftung kam vom Kanton Genf. Das Ziel ist, dieses symbolträchtige Gebäude zu einem lebendigen Knotenpunkt im Dienste der Demokratie zu machen. Der Turm soll ein Labor für Ideen und neue Methoden sein, wo Themen wie digitale Transformation, Informationsqualität, aber auch die Frage des gesellschaftlichen Verständnisses weiterentwickelt werden. RTS ist als Hauptmieterin neben anderen Medien wie Le Temps, Heidi.news und dem Think-Tank Prospera ein wichtiger Teil dieser Vision.

Heute wurde der Verkauf mit den Unterschriften der Parteien besiegelt. Der Verkaufspreis beträgt 150 Mio. Franken, wobei rund 100 Mio. Franken als Buchgewinn im laufenden Geschäftsjahr anfallen. Mit diesem Erlös kann die SRG die Restrukturierungskosten tragen, die in den kommenden Jahren auf das Unternehmen zukommen. Er kann aber auch für künftige Investitionen oder die Rückzahlung von Fremdkapital verwendet werden.

Die Verwaltung der Liegenschaft wird einer von der Hans-Wilsdorf-Stiftung eigens dafür gegründeten privatrechtlichen Schweizer Stiftung übertragen, der Stiftung "FOCUS, Fondation La Tour en Communs". Der Kanton Genf ist Besitzer des Grundstücks und gewährt der Eigentümerin des Gebäudes ein unentgeltliches Baurecht.

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"FOCUS, Fondation La Tour en Communs"

Die Stiftung "La Tour en Communs" schafft in Genf einen lebendigen Raum, der sich qualitativ hochwertiger Information sowie innovativen Formen deren Verbreitung widmet und sich für die demokratische Integrität einsetzt. Ziel der Stiftung ist es, insbesondere gemeinnützigen Organisationen aus den Bereichen Information, Content-Erstellung und Forschung spezifische Räumlichkeiten sowie Gemeinschaftsflächen für ihre Produktions-, Verbreitungs-, Reflexions- und Verwaltungsaktivitäten zur Verfügung zu stellen.

Sie verfolgt das Ziel, Genf angesichts der Herausforderungen der Digitalisierung, der Desinformation und des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu einer internationalen Referenz für einen neuen Gesellschaftsvertrag zu machen. Die Stiftung fördert qualitativ hochwertige Information als Gemeingut sowie die Neugestaltung öffentlicher Räume im Dienste der Bürgerinnen und Bürger.

Die Stiftung kann sämtliche Tätigkeiten oder Geschäfte ausüben, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, insbesondere die Organisation von Veranstaltungen sowie die Unterstützung von Forschungs- oder Medienprojekten. Sie hat weder politischen noch konfessionellen Charakter und ist nicht gewinnorientiert.

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