Invito ai media: "Sports Awards" 2025
Tappeto dorato, abiti eleganti e indimenticabili momenti di sport: anche nel 2025 gli "Sports Awards" offrono una degna cornice per ripercorrere ancora una volta i momenti salienti dell'anno in ambito sportivo. Gli "Sports Awards" 2025 si terranno domenica sera, 4 gennaio 2026, a Zurigo. Fabienne Gyr e Rainer Maria Salzgeber condurranno la serata.
Le e i rappresentanti dei media che informano sugli "Sports Awards" possono farsi accreditare per la premiazione in diretta entro mercoledì 17 dicembre 2025 sul sito sports-awards.ch.
Data: Domenica 4 gennaio 2026
Luogo: Schweizer Radio und Fernsehen, Fernsehstrasse 1-4, 8052 Zurigo
Programma
Ore 16.00 Apertura delle porte per le e i rappresentanti dei media
Le postazioni di lavoro dispongono di Wi-Fi e prese elettriche.
Ore 17.30 Appuntamento per i media "Mixed Zone"
Possibilità di (video)intervistare le nominate e i nominati presenti.
Appuntamento fotografico "Tappeto dorato"
Dopo la Mixed Zone, le candidate e i candidati percorreranno il tappeto dorato insieme alle loro accompagnatrici e ai loro accompagnatori nonché ad altre persone ospiti.
Ore 20.05 Trasmissione in diretta "Sports Awards" 2025 su RSI LA2, SRF 1 e RTS 2
Diffusione live per le e i rappresentanti dei media presso il Centro media.
Ore 22.35 circa Possibilità di intervistare le vincitrici e i vincitori
Direttamente al termine della trasmissione sul palco nello studio 1.
Accreditamento Termine di registrazione: mercoledì 17 dicembre 2025
La richiesta di accreditamento deve essere effettuata tramite il formulario online sul sito sports-awards.ch. La conferma di iscrizione sarà inviata per e-mail entro venerdì 2 gennaio 2026.
Informazioni per le fotografe e i fotografi
Le fotografe e i fotografi interessati sono autorizzati a scattare fotografie durante la trasmissione in diretta. A tal scopo è disponibile un'apposita piattaforma nella parte posteriore della tribuna. In loco saranno fornite indicazioni più dettagliate.
Dettagli in merito alla posizione
- Piattaforma a un'altezza di circa 1,80 metri
- Distanza dal palco: 20 metri circa
Contatto
Florian Sachers, capoprogetto Comunicazione Business Unit Sport SSR
E-mail: medien@sports-awards.ch o tel. +41 58 135 11 94