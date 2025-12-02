SRG SSR

Invito ai media: "Sports Awards" 2025

Berna/Zurigo (ots)

Tappeto dorato, abiti eleganti e indimenticabili momenti di sport: anche nel 2025 gli "Sports Awards" offrono una degna cornice per ripercorrere ancora una volta i momenti salienti dell'anno in ambito sportivo. Gli "Sports Awards" 2025 si terranno domenica sera, 4 gennaio 2026, a Zurigo. Fabienne Gyr e Rainer Maria Salzgeber condurranno la serata.

Le e i rappresentanti dei media che informano sugli "Sports Awards" possono farsi accreditare per la premiazione in diretta entro mercoledì 17 dicembre 2025 sul sito sports-awards.ch.

Data: Domenica 4 gennaio 2026

Luogo: Schweizer Radio und Fernsehen, Fernsehstrasse 1-4, 8052 Zurigo

__________________________________________________________________________

Programma

Ore 16.00 Apertura delle porte per le e i rappresentanti dei media

Le postazioni di lavoro dispongono di Wi-Fi e prese elettriche.

Ore 17.30 Appuntamento per i media "Mixed Zone"

Possibilità di (video)intervistare le nominate e i nominati presenti.

Appuntamento fotografico "Tappeto dorato"

Dopo la Mixed Zone, le candidate e i candidati percorreranno il tappeto dorato insieme alle loro accompagnatrici e ai loro accompagnatori nonché ad altre persone ospiti.

Ore 20.05 Trasmissione in diretta "Sports Awards" 2025 su RSI LA2, SRF 1 e RTS 2

Diffusione live per le e i rappresentanti dei media presso il Centro media.

Ore 22.35 circa Possibilità di intervistare le vincitrici e i vincitori

Direttamente al termine della trasmissione sul palco nello studio 1.

__________________________________________________________________________

Accreditamento Termine di registrazione: mercoledì 17 dicembre 2025

La richiesta di accreditamento deve essere effettuata tramite il formulario online sul sito sports-awards.ch. La conferma di iscrizione sarà inviata per e-mail entro venerdì 2 gennaio 2026.

Informazioni per le fotografe e i fotografi

Le fotografe e i fotografi interessati sono autorizzati a scattare fotografie durante la trasmissione in diretta. A tal scopo è disponibile un'apposita piattaforma nella parte posteriore della tribuna. In loco saranno fornite indicazioni più dettagliate.

Dettagli in merito alla posizione