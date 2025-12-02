Medieneinladung zu den "Sports Awards" 2025
Bern/Zürich (ots)
Goldener Teppich, elegante Roben und unvergessliche Sportmomente: Die "Sports Awards" 2025 bieten einen würdigen Rahmen, um die sportlichen Höhepunkte des Jahres noch einmal aufleben zu lassen. Die "Sports Awards" 2025 finden am Sonntagabend, 4. Januar 2026 in Zürich statt. Fabienne Gyr und Rainer Maria Salzgeber führen durch den Abend.
Medienschaffende, die über die "Sports Awards" berichten, können sich bis am Mittwoch, 17. Dezember 2025, via sports-awards.ch für die Preisverleihung akkreditieren.
Datum: Sonntag, 4. Januar 2026
Ort: Schweizer Radio und Fernsehen, Fernsehstrasse 1-4, 8052 Zürich
__________________________________________________________________________
Programm
16.00 Uhr Türöffnung für Medienschaffende
Die Arbeitsplätze verfügen über WLAN- und Strom-Zugang.
17.30 Uhr Medientermin "Mixed Zone"
Möglichkeit für (Video-) Interviews mit allen anwesenden Nominierten.
Fototermin "Goldener Teppich"
Im Anschluss an die Mixed Zone gehen die Nominierten zusammen mit ihren Begleitpersonen und weiteren Gästen über den Goldenen Teppich.
20.05 Uhr Livesendung "Sports Awards" 2025 auf SRF 1, RTS 2 und RSI LA2
Liveübertragung für die Medienschaffenden ins Medienzentrum.
Ca. 22.35 Uhr Interviewmöglichkeiten mit den Gewinnerinnen und Gewinnern
Direkt nach der Sendung auf der Bühne im Studio 1.
__________________________________________________________________________
Akkreditierung Anmeldefrist: Mittwoch, 17. Dezember 2025
Bitte akkreditieren Sie sich via Online-Formular auf sports-awards.ch. Die Bestätigung der Anmeldung erfolgt bis spätestens am Freitag, 2. Januar 2026, per E-Mail.
Information für Fotografinnen und Fotografen
Interessierte Fotografinnen und Fotografen können auch während der Livesendung fotografieren. Hierfür steht ein spezielles Podest im hinteren Bereich der Tribüne zur Verfügung. Detaillierte Instruktionen erfolgen vor Ort.
Details zur Position
- Podest auf ca. 1.80 Meter
- Entfernung zur Bühne ca. 20 Meter
Kontakt
Florian Sachers, Projektleiter Kommunikation Business Unit Sport SRG
E-Mail: medien@sports-awards.ch oder Tel. +41 58 135 11 94