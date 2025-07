Arab Palestinian Investment Company (APIC)

Arab Palestinian Investment Company (APIC) begibt neue Unternehmensanleihen in drei Tranchen, die auf US-Dollar, jordanische Dinar und Euro lauten, mit einem Gesamtnominalwert von 120 Millionen USD

Palästina

Mit Beteiligung der International Finance Corporation (IFC)

Die Arab Palestinian Investment Company (APIC) hat erfolgreich neue fünfjährige Unternehmensanleihen in drei Tranchen in US-Dollar, jordanischen Dinar und Euro mit einem Gesamtnennwert von 120 Mio. USD begeben, davon 76,7 Mio. USD, 22,64 Mio. JD und 10 Mio. € über eine Privatplatzierung. Neun namhafte Banken und Finanzinstitute beteiligten sich an dieser Emission, darunter die Arab Bank, die Cairo Amman Bank, die Quds Bank, die Bank of Palestine, die Bank of Jordan, die Jordan Ahli Bank, die Housing Bank for Trade and Finance, die Palestine Deposit Insurance Company und die International Finance Corporation (IFC). Anfang Mai genehmigte und ratifizierte die Generalversammlung der APIC auf ihrer außerordentlichen Sitzung in Ramallah die Ausgabe neuer Unternehmensanleihen mit einem Gesamtnennwert von bis zu 110 Mio. USD mit der Option, diesen auf 120 Mio. USD zu erhöhen.

In seiner Erklärung sagte Tarek Aggad, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der APIC, dass dies ein bedeutender Schritt zur Stärkung der Kapitalstruktur der APIC und zur Unterstützung ihres kontinuierlichen Wachstums und ihrer Investitionen in wichtige Sektoren in Palästina und der Region sei. Er wies darauf hin, dass die Gesamtzahl der Zeichnungen den ursprünglich angebotenen Nominalbetrag von 110 Mio. USD überstieg und 126,144 Mio. USD erreichte. Dementsprechend wurde die Aufstockungsoption auf 120 Mio. USD ausgeübt, und die erforderliche Zuteilung wurde mit Genehmigung der palästinensischen Kapitalmarktbehörde abgeschlossen.

Aggad bedankte sich bei allen Institutionen, die sich an der Zeichnung von APIC-Anleihen beteiligt haben, und betonte, dass ihre Teilnahme ihr starkes Vertrauen in die APIC-Gruppe zeige, vor allem in Anbetracht der aktuellen Herausforderungen in Palästina und der Region, insbesondere der schweren und anhaltenden humanitären und wirtschaftlichen Krise in Palästina und der tiefen Rezession, die die Leistung der palästinensischen Wirtschaft erheblich beeinträchtigt habe. Er wies darauf hin, dass mehrere der Banken, die die erste, zweite und dritte Anleiheemission in den Jahren 2012, 2017 und 2020 gezeichnet hatten, ihre Zeichnungen für diese vierte Emission erneuert haben, was das große Vertrauen beweist, das die Anleihegläubiger im Laufe der Jahre in APIC gesetzt haben.

„IFC unterzeichnet Zeichnungsvertrag über 15 Millionen USD für APIC-Anleihen"

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in den APIC-Büros in Amman, Jordanien, unterzeichnete die Internationale Finanz-Corporation (IFC), ein Mitglied der Weltbankgruppe und deren Investitionszweig, mit der APIC einen Vertrag über die Zeichnung von Anleihen im Wert von 15 Millionen USD. Die Vereinbarung wurde von Tarek Aggad, Vorsitzender und Geschäftsführer von APIC, und Ashruf Megahed, Regionalleiter für Fertigung, Agrarindustrie und Dienstleistungen bei der IFC, unterzeichnet.

Aggad begrüßte die Partnerschaft und erklärte: „Wir sind stolz auf die Entscheidung der IFC, APIC-Anleihen zu zeichnen. Diese Investition stellt ein starkes Vertrauensvotum für die Vision, die Leistung, die Führung und die Widerstandsfähigkeit von APIC dar. Diese Investition ist von besonderer Bedeutung, da die APIC Group vor der Unterzeichnung dieser Vereinbarung eine intensive und langwierige Due-Diligence-Prüfung auf verschiedenen Ebenen, einschließlich Management-, Finanz-, Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken, durchlaufen hat. Diese Partnerschaft unterstreicht die Stärke unserer Aktivitäten, unsere Transparenz und unser unerschütterliches Engagement für die Einhaltung der höchsten internationalen Standards und Praktiken."

In seiner Erklärung bemerkte Megahed: „Dies ist die größte Privatsektortransaktion der IFC im Westjordanland und im Gazastreifen, die zur Schaffung von Arbeitsplätzen in verschiedenen Sektoren und zur Förderung eines nachhaltigen Wachstums beitragen soll. Sie ist ein Beweis für unser unermüdliches Engagement zur Unterstützung des Privatsektors in einigen der schwierigsten Umgebungen und in Zeiten tiefgreifender Fragilität".

Informationen zu APIC

APIC ist eine an der palästinensischen Börse notierte Investmentgesellschaft (PEX: APIC). Über ihre Tochtergesellschaften hält sie diversifizierte Investitionen in den Bereichen Herstellung, Handel, Vertrieb und Dienstleistungen in Palästina, Jordanien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Irak sowie der Türkei: Siniora Food Industries Company; Unipal General Trading Company; Palestine Automobile Company; Medical Supplies and Services Company; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO); Reema Hygienic Paper Company; Sky Advertising and Promotion Company; Arab Leasing Company und Arab Palestinian Storage and Cooling Company, die über ihre Tochtergesellschaften über 3.400 Mitarbeiter beschäftigen. Weitere Informationen finden Sie unter https://apic.ps/.

