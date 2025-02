Magazine zum Globus AG

Nächste Phase bei Globus

Zürich (ots)

Nach der vollständigen Übernahme der Magazine zum Globus durch die Central Group sind wir nun bereit, Synergien zu realisieren und die bewährtesten Praktiken in unseren europäischen Unternehmen einzuführen. In diesem Zusammenhang freuen wir uns, eine engere Zusammenarbeit zwischen Rinascente in Italien und Globus in der Schweiz bekannt zu geben, um ihre Präsenz und Positionierung zu stärken und zu festigen.

Pierluigi Cocchini, derzeit CEO von Rinascente Italien und Berater von Illum Dänemark, wird zum Verwaltungsratspräsident von Globus ernannt.

Franco Savastano, einer der renommiertesten Einzelhandelsexperten der Schweiz, wird seine Position Ende März nach sechs Jahren an der Spitze von Globus abgeben. In den kommenden Monaten werden Franco Savastano und Pierluigi Cocchini eng zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Vittorio Radice, derzeitiger Verwaltungsratspräsident von Globus, wird als Mitglied im Verwaltungsrat bleiben, bis die neue Filiale in Basel im Herbst 2025 eröffnet wird.

André Maeder, CEO der Central Group Europe, erklärte: "Mit Pierluigi Cocchini haben wir einen Einzelhandels-Profi mit ausgewiesener Erfolgsbilanz, der Globus in die nächste Entwicklungsphase führen und Synergien und Effizienzgewinne erzielen wird. Wir freuen uns, auf seine Erfahrung zurückgreifen zu können und wünschen Pierluigi viel Erfolg und Freude in dieser Rolle. Gleichzeitig möchte ich Franco für seine herausragende Leistung in den vergangenen sechs Jahren während der Neupositionierung von Globus danken." Er fügte hinzu: "Francos Unterstützung in der kommenden Übergangsphase ist für Globus von grossem Wert."

Franco Savastano sagte: "In den letzten Jahren hat Globus eine tiefgreifende Transformation durchlaufen - mit dem Umzug des St. Galler Standorts, der Neugestaltung des Globus am Bellevue und an der Zürcher Bahnhofstrasse sowie der Planung der neuen Filiale in Basel, die Anfang November dieses Jahres eröffnet wird. Ich bin äusserst stolz auf das gemeinsam Erreichte und wünsche Globus und allen Mitarbeitenden weiterhin viel Erfolg."