Die SRG richtet ihre Kommunikation neu aus: Stephanie Jutzi wird Leiterin Integrierte Kommunikation & Public Affairs - Markus Berger wird Leiter Unternehmenskommunikation

Bern

Susanne Wille, Generaldirektorin SRG, hat beschlossen, die Kommunikation der SRG neu auszurichten und sie den zukünftigen strategischen Bedürfnissen des Unternehmens anzupassen. Mit der Wahl von Stephanie Jutzi zur "Leiterin Integrierte Kommunikation & Public Affairs SRG" durch den Verwaltungsrat der SRG und der Ernennung von Markus Berger zum "Leiter Unternehmenskommunikation SRG" folgt nun ein wesentlicher Schritt in diese Richtung.

Im September 2024 hat die SRG bekanntgegeben, dass Generaldirektorin Susanne Wille die Unternehmenskommunikation neu aufstellt. Als erste Massnahme wurden im Herbst die Teams für Interne Kommunikation, Events & Medienpartnerschaften sowie die Medienstelle in einem Bereich zusammengeführt. Um dieses Ziel weiterzuverfolgen, wurde nun entschieden, Public Affairs und die Unternehmenskommunikation künftig unter einer gemeinsamen Leitung zu vereinen. Dadurch wird die intergierte und strategische Perspektive der Kommunikation, der Politik und des Dialogs mit der Öffentlichkeit gestärkt.

Stephanie Jutzi wird "Leiterin Integrierte Kommunikation & Public Affairs SRG"

Stephanie Jutzi ist seit Februar 2024 Leiterin Public Affairs SRG und seit November 2024 interimistische Co-Leiterin Unternehmenskommunikation SRG (Kurzbiografie siehe Infobox unten). Im Zuge der strategischen Neuausrichtung der Kommunikation übernimmt sie per Juli 2025 offiziell die Gesamtleitung des neu geschaffenen zentralen Stabsbereichs "Integrierte Kommunikation & Public Affairs SRG". Stephanie Jutzi wird ihre Rolle als Interessenvertreterin der SRG gegenüber der Politik beibehalten.

Ihr aktueller Stellvertreter, Lucian Cadalbert, wird neu die Rolle als Teamleiter Public Affairs übernehmen und für die strategische Beratung und operative Führung des Teams verantwortlich sein.

Susanne Wille: "Der Dialog mit den Menschen in der Schweiz und mit der Politik sowie eine aktive und transparente Kommunikation sind für die SRG von zentraler Bedeutung. Die SRG will nicht nur kommunizieren, sondern auch verstanden werden. Stephanie Jutzi hat mit ihrer herausragenden fachlichen und persönlichen Eignung, ihrer Führungskompetenz und ihrem strategischen Weitblick massgeblich dazu beigetragen, die neue Organisation der SRG-Kommunikation auszugestalten. Als Expertin in Politik und Kommunikation sowie als geschätztes Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung SRG erfüllt Stephanie Jutzi alle Anforderungen dieser verantwortungsvollen Funktion."

Markus Berger wird "Leiter Unternehmenskommunikation SRG"

Anfang August 2025 übernimmt Markus Berger die Funktion als "Leiter Unternehmenskommunikation SRG". Er wechselt von Schweiz Tourismus, wo er seit 2016 Kommunikationschef war, zur SRG (Kurzbiografie siehe Infobox unten). Unter seiner Leitung wird die Unternehmenskommunikation in Kompetenzteams gegliedert, zu denen neu auch das Team Public Value gehört. Die Kompetenzteams der SRG-Unternehmenskommunikation, die künftig auf nationaler Ebene für die Kommunikation und den Dialog mit den Mitarbeitenden und der Öffentlichkeit verantwortlich sind, umfassen: Events & Medienpartnerschaften / Kanalmanagement / Medienstelle / Planung- & Content-Management / Public Value.

Susanne Wille: "Mit Markus Berger konnten wir einen erfahrenen und engagierten Kommunikationsprofi gewinnen, der sein umfassendes Wissen und seine breite Erfahrung in der Kommunikation mit internen und externen Akteuren ab August in den Dienst der SRG stellen wird. Ich freue mich darauf, die Kommunikation der SRG gemeinsam mit ihm und den Kolleginnen und Kollegen der Kommunikationsteams zu stärken und entlang unserer definierten Unternehmensziele klar auszurichten."

Als "Leiter Unternehmenskommunikation SRG" rapportiert Markus Berger direkt an Stephanie Jutzi.

Zukunftsorientierte Organisation

Seit dem Amtsantritt von Susanne Wille am 1. November 2024 wurde die Kommunikation in der Generaldirektion interimistisch geführt. Mit der neuen Organisation und der Besetzung der offenen Positionen wird diese interimistische Leitung per Ende Juni aufgelöst. Künftig werden die verschiedenen Kommunikationsdisziplinen konsequent aufeinander abgestimmt. Dabei richtet sich die Kommunikation an strategischen Zielen aus, woraus die Themen und Aufgaben für den Dialog abgeleitet werden. Zudem erhöht die künftige Organisationsform die Transparenz und vereinfacht die Zusammenarbeit der Kommunikationsdisziplinen im ganzen Unternehmen, damit alle internen und externen Perspektiven integriert sind.

__________________________________________________________________________

Stephanie Jutzi

Stephanie Jutzi (38) studierte Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Freiburg, erwarb an der Universität in Genf einen Master in Politikwissenschaft und bildete sich an der Universität Lausanne mit einem Executive Certificate in Management and Public Action (Cemap) weiter. Sie startete ihre berufliche Karriere beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) in Bern. 2013 war sie bei der "Tagesschau" von SRF tätig und stiess 2014 zur Schweizerischen Post. Dort arbeitete sie in verschiedenen Funktionen im Bereich Public Affairs und in einem konzernweiten Projekt zur Strategieentwicklung. 2021 übernahm sie die Leitung des Teams Politik National bei der Post, wo sie den gesamten Public-Affairs-Prozess verantwortete und massgeblich an der Verankerung der neuen Strategie "Post von morgen" mitwirkte. Stephanie Jutzi ist verheiratet und wohnt in Bern.

Markus Berger

Markus Berger (59) war zuletzt als Leiter Unternehmenskommunikation für die weltweite Kommunikation und die Public Affairs von Schweiz Tourismus verantwortlich - eine Position, die er seit 2016 innehatte. Davor leitete er die Kommunikation des Andermatter Tourismusprojekts in dessen ersten Jahren, wo er verantwortlich war für den Aufbau der Kommunikationsstrukturen und die Positionierung des neuen Resorts. Vor seiner Tätigkeit im Tourismus war er Direktor und Studienleiter am Schweizerischen Public Relations Institut (SPRI) sowie PR-Senior-Berater und Geschäftsführer bei BPR Communications AG in St. Gallen. Markus Berger bringt somit eine umfassende Expertise in den Bereichen Public Relations (PR), Medienarbeit und Tourismuskommunikation. Zu seinen Qualifikationen zählt zudem ein Executive MBA der Universität Zürich mit Schwerpunkt Reputationsmanagement. Markus Berger ist verheiratet und wohnt in Zürich.

__________________________________________________________________________