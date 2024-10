Rover.com

Rover Group erwirbt Katzensitting-Marktplatz Cat In A Flat

London (ots/PRNewswire)

Gemeinsam werden Rover und Cat In A Flat es europäischen Katzeneltern leichter machen, ihren unterversorgten Pflegebedarf zu decken

Rover, ein führender Online-Marktplatz für Haustierpflege, gab heute die Übernahme von Cat In A Flat, einer vertrauenswürdigen Katzensitting-Community bekannt, die von Katzenliebhabern für Katzenliebhaber geschaffen wurde. Die Übernahme erweitert die europäische Präsenz von Rover auf die Schweiz, Belgien, Österreich und Irland, zusätzlich zu den zehn Ländern, die derzeit vom Rover-Marktplatz bedient werden.

Seit 2014 ist die Katzensitting-Community von Cat In A Flat auf über 50.000 Betreuer angewachsen, die zwei Millionen Besuche in neun Ländern absolviert haben. Durch die Deckung der Philosophien von Cat In A Flat und Rover – es den Menschen einfacher zu machen, die bedingungslose Liebe von Haustieren zu erfahren – wird es Rover ermöglicht, die Fähigkeit von Cat In A Flat zu beschleunigen, die einzigartigen Bedürfnisse von Katzeneltern zu erfüllen, die in ganz Europa nach Katzenbetreuung suchen. Diese Entwicklung baut auf der Dynamik des derzeitigen Europageschäfts von Rover auf, das das am schnellsten wachsende Segment der Neukundengewinnung weltweit darstellt. Sie unterstreicht auch die Bemühungen von Rover, weiter in neue Märkte im Ausland zu expandieren.

„Die heutige Ankündigung ist ein weiterer spannender Meilenstein bei der europäischen Expansion von Rover", sagte Brent Turner, COO und President von Rover. „Wir freuen uns sehr, dass Cat In A Flat nun zur Rover Group gehört und wir damit ein spezielles Produkt für Katzen und ihre Menschen anbieten können. Wir glauben, dass es für uns eine große Chance gibt, die Bedürfnisse von Katzeneltern auf der ganzen Welt besser zu erfüllen und freuen uns darauf, Cat In A Flat auf seinem Weg zu unterstützen."

„Wir freuen uns, gemeinsam mit Rover das Ziel zu verfolgen, in ganz Europa eine maßgeschneiderte Betreuung für Haustiere anzubieten, und sind davon überzeugt, dass unser zusätzliches Fachwissen im Bereich der Katzenbetreuung, unterstützt durch unsere katzenbegeisterte Community, diesen Weg zu einem großen Erfolg machen und Katzen- und Hundeliebhaber durch unsere Partnerschaft zusammenbringen wird", sagte Karthrin Burckhardt von Cat In A Flat.

Cat In A Flat wird weiterhin als eigene Marke und Einheit unter der Leitung der Gründerinnen Julie Barnes und Kathrin Burckhardt operieren, unterstützt durch Rover, der Unternehmensleitung und mehr als 13 Jahre Erfahrung in der globalen Skalierung seines Marktplatzes.

Die Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben. Herbert Smith Freehills LLP fungierte als Rechtsberater von Rover. Joelson LLP war Rechtsberater von Cat In A Flat, während Torch Partners als Finanzberater von Cat In A Flat fungierte.

Über Rover

Rover wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Seattle. Rover ist ein führender Online-Marktplatz für liebevolle Haustierpflege. Rover bringt Haustiereltern mit Anbietern zusammen, die Dienstleistungen über Nacht anbieten, z. B. Unterbringung und häusliche Betreuung von Haustieren, sowie Dienstleistungen tagsüber, z. B. Tagesbetreuung, Gassi gehen und Besuchsdienste. Weitere Informationen über Rover finden Sie unter www.rover.com.

Über Cat In A Flat

Der erste Pfotenabdruck von Cat In A Flat wurde in London hinterlassen, wo das Unternehmen 2014 gegründet wurde. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Katzen dabei zu helfen, in ihrem eigenen Zuhause zu bleiben, indem es Katzeneltern mit vertrauenswürdigen, lokalen und katzenliebenden Sittern zusammenbringt. Über eine einfach zu bedienende App und Website können Katzeneltern in der Nähe befindliche Katzensitter suchen, ein Treffen vereinbaren und eine Betreuung buchen, die Fütterung, Spielzeit und regelmäßige Updates umfasst. Mit dem Schwerpunkt auf Sicherheit und Wohlbefinden stellt Cat In A Flat sicher, dass die Katzen eine persönliche und zuverlässige Betreuung erhalten, damit sich Tierhalter während ihrer Abwesenheit keine Sorgen machen müssen. Um mehr über Cat In A Flat zu erfahren, besuchen Sie catinaflat.com.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/rover-group-erwirbt-katzensitting-marktplatz-cat-in-a-flat-302292702.html