60. Ausgabe der Solothurner Filmtage

Die 60. Ausgabe der Solothurner Filmtage findet vom 22. bis 29. Januar statt und stellt den Schweizer Film ins Scheinwerferlicht. Auch dieses Jahr ist die SRG als Hauptmedienpartnerin mit zahlreichen Koproduktionen im Programm vertreten: 74 der insgesamt 170 Filme sind SRG-Koproduktionen. Play Suisse stellt zudem eine Sonderkollektion mit Highlights der vergangenen Filmtag-Ausgaben für das Heimkino zur Verfügung.

Solothurn zelebriert die 60. Ausgabe der Solothurner Filmtage und verwandelt die Barockstadt in einen Ort des Erlebens und Dialogs, an dem die Zukunft des Schweizer Films mitgestaltet wird. Die SRG ist seit 1998 Medienpartnerin der Solothurner Filmtage und gratuliert als Hauptmedienpartnerin herzlich zu der Jubiläumsausgabe. Vom 22. bis 29. Januar können Filmfans in ein vielfältiges Programm eintauchen, das Sprachregionen verbindet und allerlei Genres und Formaten eine Bühne bietet.

SRG-Highlights an den Solothurner Filmtagen

Auch dieses Jahr ist die SRG mit diversen Koproduktionen vertreten: 74 der insgesamt 170 Filme wurden von der SRG koproduziert. Nebst dem Spielfilm "Bagger Drama" von Piet Baumgartner und der Dokumentation "Quir" von Nicola Bellucci, gehören die folgenden Filme zu den Highlights der Jubiläumsausgabe.

Der Eröffnungsfilm "Die Hinterlassenschaft des Bruno Stefanini" ist eine Koproduktion mit SRF. Mit Humor wird die verrückte Biografie vom Immigrantensohn Bruno Stefanini erzählt, der zum milliardenschweren Bauunternehmer wird - stets begleitet von seiner Sammelwut und Artefakten, die von Panzern bis zu Unterhosen der Kaiserin Sissi reichten. Dieses ganze Gut versank bei seinem Ableben in einem grossen, schimmelnden Durcheinander. Der Dokumentarfilm feiert am 22. Januar um 17.30 Uhr in der Reithalle seine Weltpremiere - in Anwesenheit von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, den Hauptprotagonistinnen des Films sowie Regisseur Thomas Haemmerli.

Die zweite Staffel "Die Beschatter" unter der Regie von Michael Steiner und Timo von Gunten hat ebenfalls ihre Weltpremiere an den Solothurner Filmtagen. Die erste Folge der SRF-Koproduktion wird am 26. Januar um 17.30 Uhr im Landhaus gezeigt. Darin setzten die Schüler:innen von Leo ohne Akteneinsicht ihr Können ein, um ihren Lehrer unter Verdacht des Serienmordes aus dem Gefängnis zu holen. Als ein neuer Verdächtiger auftaucht, beginnt die gefährliche und unkonventionelle Jagd nach dem wahren Dornröschen-Killer.

Am 25. Januar um 20.00 Uhr findet die Weltpremiere der Kurzfilmkollektion "Futura! Vol.2" im Kino Canva statt. Drei Produzent:innen und zehn Nachwuchs-Regisseur:innen aus drei Sprachregionen zeichnen in dieser Koproduktion der SRG, SRF, RTS und RSI mit intimen Porträts eine Schweiz von morgen, wie man sie noch nie gesehen hat. In den fünfzehnminütigen Kurzfilmen begeben sich die Protagonisten auf die Suche nach Gemeinschaften, die die Schweiz von heute prägen und die Zukunft mitgestalten wollen. Das Gefühl der Bedrohung und die Möglichkeit, dass diese Suchen zum Scheitern verurteilt ist, sind dabei allgegenwärtig. Mit Fokus auf dem Individuum wird die Zerbrechlichkeit des Einzelnen und der Gruppe sowie die Schwierigkeit der Zugehörigkeit umso offensichtlicher. Die Kurzfilmkollektion umfasst zehn Kurzfilme: vier aus der Deutschschweiz, vier aus der Westschweiz und zwei aus der italienischen Schweiz. Die Folgen werden ab dem 25. Januar auf Play Suisse und ab Ende Februar auf SRF, RTS und RSI gezeigt.

Die SRG an den Solothurner Filmtagen

Die Solothurner Filmtage werden von der SRG als Hauptmedienpartnerin und der RTS und RSI als Medienpartnerinnen unterstützt. Im Rahmen der zweiten Ausgabe des SO PRO an den Solothurner Filmtagen werden Akkreditierte eingeladen, in einem professionellen Rahmen an Pitching Sessions, Informationsveranstaltungen, Fallstudien, Workshops und Vernetzungsevents teilzunehmen. Am 24. Januar vermittelt die Generaldirektorin Susanne Wille zusammen mit Sven Wälti, Leiter Film SRG, Brancheninformationen der SRG zum Pacte de l'audiovisuel und zu aktuellen Herausforderungen. Der Anlass im Stadttheater findet auf Deutsch und Französisch mit Simultanübersetzung statt.

Play Suisse Sonderkollektion zu den Solothurner Filmtagen

Anlässlich der Solothurner Filmtage ist auf Play Suisse die Sonderkollektion "Solothurner Filmtage" verfügbar. Die Highlights sind das Sozialdrama "La voie royale", der Spielfilm "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste", die in den Bergen spielende Filme "Laissez-moi" und "Bergfahrt - Reise zu den Riesen" sowie der Dokumentarfilm "I Giacometti". Insgesamt umfasst die Sonderkollektion 12 Filme.