Marc Cain GmbH

Marc Cain investiert in Rundstrickmaschinen der neuesten Generation

Bild-Infos

Download

Bodelshausen (ots)

Fünf neue Rundstrickmaschinen aus Italien. Die neueste Generation der von Marc Cain erworbenen Rundstrickmaschinen bringt eine beeindruckende Palette an Innovationen und Eigenschaften mit sich, die die Effizienz und Vielseitigkeit im Strickpark am Headquarter Bodelshausen auf eine neue Stufe heben.

Die neuen Maschinen sind mit einer variablen Arbeitsbreite ausgestattet, sodass die Konfektionsgröße präzise angepasst werden kann. Dies führt nicht nur zu einer nachhaltigeren Produktion, sondern auch zu einer Reduzierung von Verschnitt und einem geringeren Materialverbrauch. Zudem eröffnen sie spannende Optionen für individuelle Designs, denn durch den Versatz von bis zu drei Nadeln sind zahlreiche verschiedene Muster machbar, wie Zöpfe, Aran, Lochmuster und Strukturmuster. Außerdem sind die Neuzugänge im Strickpark dazu in der Lage, Jacquardmuster auf beiden Warenseiten sowie Säume und Bündchen in unterschiedlichen Varianten zu stricken. Durch eine einfache Umrüstung der Systeme ist es sogar möglich, Plissee-Effekte zu erzielen.

"In einer sich ständig verändernden Modewelt ist es von entscheidender Bedeutung, unsere Kreativität und Produktvielfalt zu erweitern, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Die neuen Maschinen werden nicht nur unsere Fertigungskapazitäten erheblich erweitern, sondern auch unsere Fähigkeit, hochwertige und einzigartige Strickwaren herzustellen. Die Investitionen an unserem Produktionsstandort in Bodelshausen sollen dazu beitragen, unsere Position als führendes Unternehmen in der Branche weiter zu stärken", erklärt Helmut Schlotterer, Vorsitzender der Geschäftsführung.

Die neuen Marc Cain Rundstrickmaschinen sind der Inbegriff von Innovation und Präzision. Sie ermöglichen eine nachhaltigere Produktion und können eine erhöhte Strickleistung sicherstellen. Seit Oktober sind sie im Einsatz.