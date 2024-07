SRG SSR

Olympia-Stimmung auf Play Suisse

Bild-Infos

Download

Bern (ots)

Die ab heute verfügbare Kollektion "Olympiade 2024: Goldrausch in Paris" sorgt auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse für Olympia-Fieber - mit 11 Titeln zum Thema Sport und mentaler Stärke. Das Highlight ist die Dokumentarserie "Unser Traum Olympische Spiele - Paris wir kommen" über Schweizer Sportler:innen, die an den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris teilnehmen.

329 Wettbewerbe in 32 Sportarten: Das sind die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Wer sind die Sportler:innen, die in der französischen Metropole am grössten Sportanlass der Welt für die Schweiz antreten? Wer hat die Qualifikationshürde gemeistert und wer schafft es vielleicht sogar aufs Podest? Die zweite Staffel der Sport-Dokumentarserie "Unser Traum Olympische Spiele - Paris wir kommen" (2024) gewährt einen Einblick in den Trainings- und Wettkampfalltag sowie das Privatleben der Athlet:innen. Die Doku-Serie ist das Highlight der neu auf Play Suisse verfügbaren Kollektion "Olympiade 2024: Goldrausch in Paris", die auch mit weiteren spannenden Titeln überzeugt:

Die 4x100-Meter-Frauenstaffel gilt als Aushängeschild der Schweizer Leichtathletik. Von den Teamkolleginnen können sich aber nur vier für die Olympischen Spiele in Paris qualifizieren. In "Die Sprinterinnen" (2024) von Michael Bühler werden drei der Sprinterinnen über ein Jahr lang bei den Vorbereitungen auf diesen Megaevent begleitet und geben dabei Einblicke in ihren sportlichen wie auch privaten Alltag.

Eisbäder, ungewöhnliche Atemtechniken oder tagelanges Fasten: In "Die Versuchsperson" (2024) von Valerio Thöny sucht die Testperson nach dem richtigen Rezept für Wohlbefinden und lässt sich dabei keine Herausforderung entgehen.

Wird Jeannine Gmelin im Sommer 2021 in Tokio Olympiasiegerin? Für "Kämpfen für Olympia - Jeannine Gmelin" (2021) von Christian Labhart und Heidi Schmid wird die Ruderweltmeisterin, die ihre Karriere mit einer Medaille an den Olympischen Spielen krönen will, während zweieinhalb Jahren begleitet - bei Wettkämpfen, im Training sowie in der Freizeit. Der Weg dahin ist geprägt von Zweifel, Hoffnung, Höhen und Tiefen.