SRG SSR

Play Suisse und das Montreux Jazz Festival

Bild-Infos

Download

Bern (ots)

Am Freitag, 5. Juli öffnet das Montreux Jazz Festival bereits zum 58. Mal seine Tore. In diesem Jahr mit der SRG als Medienpartnerin. Im Rahmen dieser Partnerschaft gibt Play Suisse während des gesamten Festivals beim eigenen Caravan Einblicke in seine Festival-Kollektion und verlost ausserdem vor Ort Tickets für Konzerte. Wie jedes Jahr sind auf der SRG-Streaming-Plattform ausserdem Konzerthighlights der vergangenen Festivalausgaben sowie die Dokumentationsserie "They all came out to Montreux" verfügbar.

Das Montreux Jazz Festival verwandelt die Promenade am Genfersee vom 5. bis 20 Juli erneut in einen Hotspot für Musikliebhaber:innen - und die SRG als Medienpartnerin ist vor Ort mit dabei. Beim Play Suisse Caravan können es sich die Festivalbesucher:innen gemütlich machen und passende Musikinhalte auf SRG-Streaming-Plattform schauen, für Popcorn ist natürlich gesorgt. Zudem haben sie die Möglichkeit, gratis Postkarten zu verschicken sowie Tickets für die vier folgenden Konzerte zu gewinnen:

PJ Harvey / The National - 9. Juli, Scène du Lac

Róisín Murphy / Kraftwerk - 11. Juli, Scène du Lac

Barry Can't Swim / Justice - 12. Juli, Scène du Lac

Noname / André 3000 - 15. Juli, Scène du Casino

Das Montreux Jazz Festival auf Play Suisse

Wer sich die Festivalstimmung nach Hause holen möchte, kann dies mit Play Suisse tun. In der Kollektion "Montreux Jazz Festival Highlights" gibt es 16 Konzerthighlights der vergangenen Festivalausgaben zu entdecken. Unter anderem Auftritte der Jazz und Retro-Soul-Sängerin Lady Blackbird, der Rockband Nick Cave and The Bad Seeds, des Jazzpianisten Herbie Hancock sowie des Folk-Rock-Musikers Asaf Avidan.

Zudem ist auf Play Suisse die Dokumentations-Serie "They all came out to Montreux" (2021) von Oliver Murray zu sehen. Sie lässt die Geschichte des Gründers des Montreux Jazz Festivals, Claude Nobs, aufleben und erzählt von seinen Erfolgen und Misserfolgen sowie vom Festival selbst. Die Hauptfigur in der Serie ist Claude Nobs selbst, aber auch den Künstler:innen wird ein wichtiger Platz eingeräumt - mit mehr als 70 Auftritten und Interviews. "They all came out to Montreux" taucht in die einzigartigen Archive des Festivals ein und gibt einen Überblick über ein halbes Jahrhundert der Musikgeschichte.