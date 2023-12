SRG SSR

RSI-Produktion "Alter Ego" auf Play Suisse

Ein mysteriöser Mord an einer jungen Frau während der Fasnacht führt die Bevölkerung von Bellinzona zurück in ihre dunkle Vergangenheit. Bereits vor elf Jahren hat ein Serienmörder die Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Wer hat sein Alter Ego entfesselt? Die von RSI und Amka Films produzierte und vollständig im Tessin gedrehte Krimiserie "Alter Ego" ist ab sofort auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar.

Die Fasnachtszeit stellt Kommissar Leonardo Blum und sein Team vor neue Herausforderungen. Getarnt unter den bunten Masken und Kostümen wurde während der Fasnacht eine junge Frau ermordet und ihre Leiche am Tag nach dem "Schmutzigen Donnerstag" in der Nähe von Bellinzona gefunden. Der Fall weckt dunkle Erinnerungen und zwingt die Bevölkerung von Bellinzona, sich mit ihrer längst vergessen geglaubten Vergangenheit erneut auseinanderzusetzen. Schon elf Jahre zuvor hatte ein Serienmörder die Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Mit dem Mord an der jungen Frau ist jemand zurückgekehrt, der auf die gleiche Weise tötet. Wer hat beschlossen, sein Alter Ego zu entfesseln?

Die Krimiserie "Alter Ego" von Erik Bernasconi ("Fuori Mira", "Sinestesia") und Robert Ralston Jr. ("Il demolitore di camper", "Plötzlich Deutsch") ist eine Koproduktion von RSI und Amka Films in Zusammenarbeit mit der Ticino Film Commission und der Stadt Bellinzona. Darin zu sehen sind unter anderem Gian Marco Tognazzi ("Divorzio a Las Vegas"), Anna Pieri ("Hors saison", "Last Dance"), Luca di Giovanni ("Il demolitore di camper") und Matteo Martari ("Quattro metà").

Die komplette Staffel von "Alter Ego" ist ab sofort auf der Streaming-Plattform Play Suisse auf Deutsch, Französisch und Italienisch verfügbar. Zudem wird wöchentlich eine Doppelfolge der 6-teiligen Serie im linearen Programm ausgestrahlt: Ab heute Abend, dem 5. Dezember, um 21.10 Uhr auf RSI LA 1 sowie ab dem 6. Februar 2024 um 21.00 Uhr auf RTS 2.

Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.